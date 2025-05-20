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Galatasaray'ın rakibi Barcelona: Avrupa'nın devlerini geride bıraktı!

Galatasaray'ın rakibi Barcelona: Avrupa'nın devlerini geride bıraktı!

20.05.2025 13:23:00
Güncellenme:
AA
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Galatasaray'ın rakibi Barcelona: Avrupa'nın devlerini geride bıraktı!

Süper Lig'de 25. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, 2000'li yıllarda en çok şampiyon olan Avrupalı kulüpler sırlamasında 2. oldu.

Galatasaray, Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk kupası kaldıran takımlar sıralamasında 2'nciliği Barcelona, Porto ve PSV ile paylaştı.

Son dönemde Türkiye'nin en üst futbol organizasyonunu domine sarı-kırmızılı takım, İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) yanı sıra, Portekiz, Hollanda, Belçika ve Çekya ligleri arasında 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan takımlar sıralamasında ikinci oldu.

Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde bu dönemde Galatasaray'dan daha fazla şampiyonluk sevincini sadece Almanya ekibi Bayern Münih yaşadı.

Türk kulüpleri arasında sarı-kırmızılı takım, bu süreçte 12 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.

2000'li yıllarda Fenerbahçe'nin 6, Beşiktaş'ın 5, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir'in ise 1'er şampiyonluğu bulunuyor.

BAYERN MÜNİH ZİRVEDE

Listenin başında, Bundesliga'da 2000'li yıllara damgasını vuran ve bu süreçte 19 kez adını zirveye yazdıran Bayern Münih yer aldı.

Galatasaray ile birlikte Portekiz'den Porto, İspanya LaLiga'dan Barcelona ve Hollanda Eredivisie'den PSV, 2000'li yıllarda 12 şampiyonluk elde etti.

Avrupa'nın en büyük 10 ligi içinde, İspanya'dan Barcelona ile Real Madrid ve Hollanda'dan PSV ile Ajax, 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk kupası kaldıran 10 takım arasına girdi.

Avrupa'nın ilk 10 liginde 2000'li yıllarda en fazla lig şampiyonluğu yaşayan 10 takım şunlar:


TakımÜlkeŞampiyonluk Sayısı
Bayern Münih Almanya19
GalatasarayTürkiye12
PortoPortekiz12
Barcelonaİspanya12
PSV EindhovenHollanda12
PSGFransa11
Juventusİtalya11
AnderlechtBelçika10
Real Madridİspanya9
AjaxHollanda9


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