Albert Riera'nın takımı Celje yarı final şansını zora soktu!
Teknik direktörlüğü Galatasaraylı eski futbolcu Albert Riera'nın yaptığı Sloven takımı Celje, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fiorentina'ya 2-1 yenildi.
UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Slovenya'nın Celje takımı, İtalyan temsilcisi Fiorentina'yı konuk etti. Arena Petrol Stadı'nda oynanan müsabakadan misafir takım 2-1 galip ayrıldı.
Fiorentina'ya rövanş öncesinde avantajlı skoru getiren goller 27. dakikada Luca Ranieri ve 62. dakikada Rolando Mandragora'dan (Penaltıdan) geldi.
Teknik direktörlüğünü Albert Riera'ın yaptığı Celje'de ise 68. dakikada Logan Delaurier-Chaubet'in penaltıdan attığı yenilgiyi önleyemedi.
Eşleşmede rövanş maçı 14 Nisan Perşembe günü İtalya'da oynanacak.
Konferans Ligi'nde oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Legia Varşova 0 - 3 Chelsea
Djurgarden 0 - 1 Rapid Wien
Real Betis 2 - 0 Jagiellonia Bialystok
Etiketler: #albert riera #Celje #Fiorentina
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