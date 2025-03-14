Albert Riera'nın ekibi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde!
Albert Riera'nın yönetimindeki Celje, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda eşleştiği Lugano'yu penaltılar sonucu mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.
UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Lugano, sahasında Celje ile karşı karşıya geldi.
Lugano, 21. dakikada Belhaj Mahmoud ile 1-0 öne geçti. Celje, 40. dakikada Svit Seslar ile 1-1'lik eşitliği buldu.
Lugano, 42. dakikada Georgios Koutsias ve 44. dakikada Daniel Correia'nın attığı gollerle devreyi 3-1 önde tamamladı.
Celje, 68. dakikada Tamar Svetlin ile durumu 3-2 yaptı. Lugano, 80. dakikada Georgios Koutsias ile durumu 4-2'e getirdi. Lugano, Albian Hajdari'nin 90+4'te kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Celje, 90+5. dakikada Armandas Kucys'un penaltıdan attığı golle 4-3'ü buldu.
PENALTILAR ÇEYREK FİNALİSTİ BELİRLEDİ
Karşılaşmanın normal süresi 4-3 Lugano üstünlüğü ile tamamlandı. İlk maçtaki 1-0'lık Celje üstünlüğü sonrası uzatma bölümüne geçildi.
Celje, 97. dakikada Juanjo Nieto ile 4-4'lük eşitliği buldu. Lugano, 118. dakikada Ousmane Doumbia ile 5-4 öne geçti ve 120 dakika Lugano'nun 5-4'lük üstünlüğü ile tamamlandı ve penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışlarında rakibine 3-1'lik üstünlük sağlayan Albert Riera'nın ekibi Celje, Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
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