Albert Riera'dan Galatasaray açıklaması: 'Devam etme seçeneğim yoktu'

Yayınlanma: 21.11.2023 - 11:48

Güncelleme: 21.11.2023 - 11:48

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da hem futbolculuk hemde antrenörlük görevi üstlenen ve şu anda Fransa Ligue 2 ekiplerinden Bordeaux'ta teknik direktörlük yapan Albert Riera, Coaches Voice'a açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı ekipteki döneminden bahseden Riera, Fatih Terim'e övgüler yağdırdı.

'ZİHNİM YÜZÜNDEN BIRAKTIM'

Kariyerindeki Fatih Terim ve Mancini etkisini vurgulayan İspanyol teknik direktör, "Daha fazla tecrübe kazanmak için önemli bir aşamaydı ve ilginç bir şekilde Roberto Mancini ya da Fatih Terim ile kanat oyuncusu olarak oynadım. Birkaç yıl önce, çok daha gençken Lotina'ya hayır deyip 30 yaşında kanat oyuncusu olarak oynamaya başladım. Yani futbolun nasıl bir şey olduğunu görebilirsiniz... Watford, Mallorca ve Udinese'de forma giydikten sonra son takımım Slovenya'dan Koper oldu. Oraya gitmemin nedeni ailevi bir meseleydi. Asya ülkelerinde oynamak için teklifler vardı. Maddi açıdan önemli tekliflerdi ama ben Avrupa'da aileme yakın olmak istiyordum. Ta ki kafamın daha fazla kaldıramayacağı bir zaman gelene kadar. Her ne kadar 36 yaşında olsam da fiziğim yüzünden değil, zihnim yüzünden bıraktım. Eğer motive değilseniz, oynamaya devam etmenin bir anlamı yok" dedi.

'EN İYİLERDEN ÖĞRENMELİSİN'

Antrenörlük kariyerine neden Fatih Terim'in yanında başladığını açıklayan Albert Riera, "Kursumu bitirip unvanımı aldıktan sonra Fatih Terim beni aradı. Daha önce de söylediğim gibi, Galatasaray'da benim teknik direktörümdü ve şampiyon olduktan sonra beni aradı. Bana "Albert, eğer öğrenmek istiyorsan bunu en iyilerle yapmalısın" dedi. Terim inanılmaz biri. O sırada antrenör kadrosunu değiştirmişti ve oyuncuların tanıdığı eski 'Galatasaray' oyuncularının kendisine yardım etmesine ihtiyacı olduğunu anlamıştı" ifadelerini kullandı.

'TERİM'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM'

Galatasaray'da Fatih Terim ve Domenec Torrent ile beraber çalışan Riera, "Terim'den çok şey öğrendim, tıpkı takımdaki ikinci yılımda Domènec Torrent'ten öğrendiğim gibi. Terim bana grup yönetimi konusunda, Torrent ise Pep Guardiola'nın yaptığı gibi oyun konusunda çok fazla bilgi verdi diyebilirim. Domenec önce Barcelona'da, ardından Bayern Münih ve City'de Pep ile uzun bir zaman geçirdi" şeklinde konuştu.

'DEVAM ETME SEÇENEĞİM YOKTU'

Üçüncü yılının ardından neden Galatasaray'dan ayrıldığını belirten İspanyol teknik adam, "Üçüncü yıl Galatasaray başkanını değiştirdi ve zaten kendi antrenör kadrosuna sahip olan Okan Buruk'la anlaştı. Orada devam etme seçeneğim yoktu ama benim de teknik direktör olmam gerekiyordu. Bu da Slovenya'da Ljubljana Olimpija'da gerçekleşti" dedi.