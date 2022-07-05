Galatasaray'dan William Carvalho hamlesi
Süper Lig ekibi Galatasaray, iddiaya göre, ön libero William Carvalho için bugün İspanya'ya giderek Real Betis ile görüşecek. Prensipte anlaşılan 10 numara Joao Pedro için de Cagliari ile görüşülüp anlaşma zemini aranacak.
Galatasaray yapacağı takviyeler için yoğun temasta bulunuyor.
İlk olarak orta sahayı güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, bu hafta ön libero William Carvalho ve 10 numara Joao Pedro transferlerini sonuçlandırmayı hedefliyor.
ADA'DAN DA iSTEYEN VAR
Hürriyet’in haberine göre, William Carvalho'nun transferi için Galatasaray'da idareciler bugün İspanya'ya gidecek. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin yanı sıra bir Premier Lig ekibinin de istediği orta saha oyuncusunu elinden kaçırmak istemiyor.
Yöneticiler oyuncu için Real Betis'le masaya oturacak.
ARDINDAN ROTA İTALYA
Joao Pedro ile de yıllık 2 milyon Euro karşılığında el sıkışan Galatasaray, Cagliari ile bonservis konusunda anlaşma zemini arayacak.
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