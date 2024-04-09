Alcaraz, Monte Carlo Masters'tan çekildi

Yayınlanma: 09.04.2024 - 18:13

Güncelleme: 09.04.2024 - 18:13

Carlos Alcaraz, sakatlığı nedeniyle Monte Carlo Masters'dan çekildiğini açıkladı.

Kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan 20 yaşındaki Alcaraz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağ kolumdaki sakatlığı toparlamaya çalışıyordum ama bu mümkün olmadı. Gelecek sene görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Alcaraz, geçen ay bir diğer masters turnuvası Indian Wells'te şampiyonluğa uzanmıştı.

İspanyol tenisçi Rafael Nadal da sakatlığı sebebiyle Monte Carlo Masters Turnuvası'ndan çekilmişti.