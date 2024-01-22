Alcaraz ve Zverev Avustralya Açık'ta çeyrek finalde!

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz ve Alman Alexander Zverev sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükseldi.

AA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 15:36
Alcaraz ve Zverev Avustralya Açık'ta çeyrek finalde!
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz ve 6 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, çeyrek finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. günü, akşam seansında oynanan 4. tur maçlarıyla tamamlandı.

İki kez grand slam şampiyonu Alcaraz, dünya 60'ıncısı Sırp Miomir Kecmanovic karşısında 6-4, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 3-0 galip geldi.

Avustralya Açık'ta 2020'nin yarı finalisti Zverev ise Büyük Britanyalı Cameron Norrie'yi (19 numaralı seribaşı) 3-2 (7-5, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6) yenerek yoluna devam etti. Zverev, çeyrek finalde Alcaraz'ın rakibi oldu.

ZHENG VE KALINSKA ÇEYREK FİNALDE

Tek kadınlarda Çinli Qinwen Zheng (12), klasmanın 95. basamağındaki Fransız Oceane Dodin'i 6-0 ve 6-3'lük setlerle zorlanmadan 2-0 yendi.

Klasmanın 75. sırasındaki Rus Anna Kalinskaya ise İtalyan Jasmine Paolini'yi (26) 6-4 ve 6-2 biten setlerle 2-0 mağlup etti ve çeyrek finalde Zheng ile eşleşti.


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