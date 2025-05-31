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Alcaraz ve Swiatek, 4. Tura yükselmeyi başardı

Alcaraz ve Swiatek, 4. Tura yükselmeyi başardı

31.05.2025 09:56:00
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Alcaraz ve Swiatek, 4. Tura yükselmeyi başardı

Sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Fransa Açık Turnuvasında tek erkeklerde Carlos Alcaraz, tek kadınlarda ise Iga Swiatek adlarını 4.Tura yazdırdı.

Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek kadınlarda Iga Swiatek, tek erkeklerde ise Carlos Alcaraz 4. tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın 6. gün akşam seansında 3. tur maçları oynandı.

Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Iga Swiatek, Rumen raket Jaqueline Cristian'ı 7-5 ve 6-2'lik skorlarla 2-0 mağlup etti.

Amanda Anisimova, Ludmila Samsonova, Elena Rybakina, Jasmine Paolini ve Elina Svitolina, tur atladı.

Carlos Alcaraz üst tura çıktı

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Alcaraz, Bosna Hersekli tenişçi Damir Dzumhur'u 6-1, 6-3, 4-6 ve 6-4'lük set sonuçlarıyla 3-1 yenerek üst tura çıktı.

Tommy Paul, Alexei Popyrin, Holger Rune, Lorenzo Musetti, Daniel Altmaier, Frances Tiafoe, Alexei Popyrin ve Ben Shelton'da tek erkeklerde tur atlayan isimler oldu.

İlgili Konular: #tenis #Carlos Alcaraz #iga swiatek

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