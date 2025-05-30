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Başakşehir, şampiyon Galatasaray'ı alkışladı

Başakşehir, şampiyon Galatasaray'ı alkışladı

30.05.2025 22:26:00
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AA
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Başakşehir, şampiyon Galatasaray'ı alkışladı

Süper Lig'in son hafta maçında şampiyon Galatasaray, Başakşehir'i konuk etti. Başakşehir, şampiyon Galatasaray'ı sahaya çıkarken alkışladı.

RAMS Başakşehirli futbolcular, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı alkışladı.

Müsabaka öncesinde soyunma odası tünelinin önünde koridor oluşturan turuncu-lacivertli futbolcular, sarı-kırmızılı meslektaşlarını alkışlayarak şampiyonluklarını kutladı.

ALİ ASAF İÇİN BALONLAR UÇURULDU

Öte yandan kanser hastalığını yenen 3 yaşındaki Ali Asaf Demir için de balon uçuruldu.

Sekiz aylıkken yakaladığı hastalığı yenen 3 yaşındaki Ali Asaf için babasının çağrısıyla Sancaktepe'de binlerce kişinin katılımıyla balon uçurma etkinliği düzenlenmişti.

Galatasaray Kulübü, Ali Asaf ve ailesini Başakşehir maçında konuk etti. Maç öncesi başkan Dursun Özbek ile sahaya çıkan Ali Asaf, orta sahada gökyüzüne balonlar bıraktı.

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