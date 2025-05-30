Başakşehir, şampiyon Galatasaray'ı alkışladı

RAMS Başakşehirli futbolcular, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı alkışladı.
Müsabaka öncesinde soyunma odası tünelinin önünde koridor oluşturan turuncu-lacivertli futbolcular, sarı-kırmızılı meslektaşlarını alkışlayarak şampiyonluklarını kutladı.
ALİ ASAF İÇİN BALONLAR UÇURULDU
Öte yandan kanser hastalığını yenen 3 yaşındaki Ali Asaf Demir için de balon uçuruldu.
Sekiz aylıkken yakaladığı hastalığı yenen 3 yaşındaki Ali Asaf için babasının çağrısıyla Sancaktepe'de binlerce kişinin katılımıyla balon uçurma etkinliği düzenlenmişti.
Galatasaray Kulübü, Ali Asaf ve ailesini Başakşehir maçında konuk etti. Maç öncesi başkan Dursun Özbek ile sahaya çıkan Ali Asaf, orta sahada gökyüzüne balonlar bıraktı.