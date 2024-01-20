Daniil Medvedev ile Alexander Zverev, Avustralya Açık'ın 3. turunda hata yapmadı!
Rus tenisçi Daniil Medvedev ile Alman raket Alexander Zverev, Avustralya Açık'ın 3. turunda karşılaştıkları rakiplerini eleyerek 4. tura yükseldi.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev ve 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev, dördüncü tura çıktı.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. gün akşam seansında üçüncü tur maçlarına devam edildi.
Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, Kanadalı raket Felix Auger-Aliassime'yi 6-3, 6-4, 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek 4. tura çıkma başarısını gösterdi.
Alexander Zverev
6 numaralı seribaşı Alman tenisçi Alexander Zverev ise ABD'li raket Alex Michelsen'i 6-2, 7-6, 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek 4. tura adını yazdırdı.
CASPER RUUD'DAN ERKEN VEDA
Tek erkeklerde 19 numaralı seribaşı Birleşik Krallık'tan Cameron Norrie, 11 numaralı seribaşı Norveçli raket Casper Ruud'u 3-1 yenerek dördüncü tura yükseldi.
Portekizli tenisçi Nuno Borges, 13 numaralı seribaşı Bulgar raket Grigor Dimitrov'u 3-1 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.
Tek kadınlarda ise 19 numaralı seribaşı Ukraynalı raket Elina Svitolina, İsviçreli tenisçi Viktorija Golubic'i 6-2, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek 4. tura çıktı.
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