Avustralya Açık'ta Dayana Yastremska sürprizi: Şampiyon raketi saf dışı bıraktı!

Ukraynalı tenisçi Dayana Yastremska, Avustralya Açık'ın 4. turunda karşılaştığı Belaruslu Victoria Azarenka'yı setlerde 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

AA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 12:02
Avustralya Açık'ta Dayana Yastremska sürprizi: Şampiyon raketi saf dışı bıraktı!
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Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık'ın 9. gün sabah seansında 4. tur maçlarına devam edildi.

Rus tenisçi Medvedev, dünya 69'uncusu Nuno Borges'i 6-3, 7-6, 5-7 ve 6-1'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Tek erkeklerin 9 numaralı seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz ise dünya klasmanının 122 numarası Fransız Arthur Cazaux'yu 3-0 (7-6, 7-6, 6-4) yenerek çeyrek finalde Medvedev'in rakibi oldu.

Dayana Yastremska

YASTREMSKA VE NOSKOVA ÇEYREK FİNALDE

Tek kadınlarda dünya 93'üncüsü Ukraynalı Dayana Yastremska, iki kez Avustralya Açık şampiyonu Belaruslu Victoria Azarenka'yı (18 numaralı seribaşı) 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi.

Klasmanın 50. basamağındaki Çek Linda Noskova ise ilk sette 3-0 öndeyken Ukraynalı Elina Svitolina'nın (19) maçtan çekilmesiyle tur atladı ve çeyrek finalde Yastremska ile eşleşti.


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