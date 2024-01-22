Avustralya Açık'ta Dayana Yastremska sürprizi: Şampiyon raketi saf dışı bıraktı!
Ukraynalı tenisçi Dayana Yastremska, Avustralya Açık'ın 4. turunda karşılaştığı Belaruslu Victoria Azarenka'yı setlerde 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık'ın 9. gün sabah seansında 4. tur maçlarına devam edildi.
Rus tenisçi Medvedev, dünya 69'uncusu Nuno Borges'i 6-3, 7-6, 5-7 ve 6-1'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
Tek erkeklerin 9 numaralı seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz ise dünya klasmanının 122 numarası Fransız Arthur Cazaux'yu 3-0 (7-6, 7-6, 6-4) yenerek çeyrek finalde Medvedev'in rakibi oldu.
Dayana Yastremska
YASTREMSKA VE NOSKOVA ÇEYREK FİNALDE
Tek kadınlarda dünya 93'üncüsü Ukraynalı Dayana Yastremska, iki kez Avustralya Açık şampiyonu Belaruslu Victoria Azarenka'yı (18 numaralı seribaşı) 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi.
Klasmanın 50. basamağındaki Çek Linda Noskova ise ilk sette 3-0 öndeyken Ukraynalı Elina Svitolina'nın (19) maçtan çekilmesiyle tur atladı ve çeyrek finalde Yastremska ile eşleşti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Pavyon dansı'yla gündemdeydi, aldığı ücret öğrenildi!
- 'Gaye Erkan' krizinin perde arkası...
- 'Çoğunluk' vurgusu yaptı
- ‘Konuşmasının ardından istifa ettim’
- Meteoroloji alarm verdi: 15 kent için yoğun kar uyarısı
- Genç kaymakamlar rahatsız
- Marmara'daki 'deprem' riski için harekete geçiliyor
- Hafize Gaye Erkan hakkında çarpıcı iddia!
- 'Artık Suriye'ye gidin falan demiyorum...'
- Özgür Özel'den Erdoğan'a 'DEM' yanıtı