Alex de Souza, Fenerbahçe'ye başarılar diledi

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, bu akşam 19.00'da başlayacak Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması öncesi, sarı-lacivertli takıma başarılar diledi.

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2021 Pazar, 18:13
Alex de Souza, Fenerbahçe'ye başarılar diledi
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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bugün Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda başlayacak karşılaşma öncesi, sarı-lacivertli takımın eski kaptanı Alex de Souza, sosyal medya hesabından başarılar diledi.

Alex de Souza, Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Semih Şentürk ile olan bir fotoğrafını paylaşarak, "Başarılar Fenerbahçe'm" ifadesini kullandı.

Başarılı futbolcu sarı-lacivertli forma ile 344 maçta 172 gol atıp, 150 asist yaptı. 


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