Alex de Souza, Fenerbahçe'ye başarılar diledi

21 Kasım 2021 Pazar, 18:13

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bugün Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda başlayacak karşılaşma öncesi, sarı-lacivertli takımın eski kaptanı Alex de Souza, sosyal medya hesabından başarılar diledi.

Alex de Souza, Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Semih Şentürk ile olan bir fotoğrafını paylaşarak, "Başarılar Fenerbahçe'm" ifadesini kullandı.

Başarılı futbolcu sarı-lacivertli forma ile 344 maçta 172 gol atıp, 150 asist yaptı.