Alex de Souza'dan derbi paylaşımı!

Yayınlanma: 24.12.2023 - 17:33

Güncelleme: 24.12.2023 - 17:33

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza'dan Galatasaray derbisi öncesi paylaşım geldi.

Alex de Souza, Selçuk İnan'la sarıldığı bir fotoğrafı paylaştı ve, "Başarılar Fenerbahçe'm" ifadelerini yazdı.

Alex'in bu paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Alex de Souza'nın paylaşımı: