Süper Lig'de derbi zamanı! Fenerbahçe - Galatasaray

Yayınlanma: 24.12.2023 - 10:18

Güncelleme: 24.12.2023 - 10:20

Süper Lig’in 18. haftası dev bir derbiye sahne olacak.

Lider Fenerbahçe, bugün saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk edecek. 43’er puanlı iki ekibin mücadelesini hakem Arda Kardeşler yönetecek.

beIN Sports 1’in naklen yayımlayacağı mücadelede 3 yıl sonra 2 bin sarı-kırmızılı taraftar, deplasman tribünündeki yerini alabilecek. Fenerbahçe’de kırmızı kart cezalıları Fred ve Mert Hakan’ın yanı sıra sakat Becao ile Zajc forma giyemeyecek.

Teknik direktör İsmail Kartal’ın Fred’in yokluğunda orta sahada İsmail Yüksek’in yanında Crespo’yu görevlendirmesi bekleniyor. Galatasaray’da ise ağrıları bulunan Davinson Sanchez’in durumu bugün netleşecek. Nelsson’un oynama ihtimali yüksek. Ameliyat edilen Oliveira yok.

Fenerbahçe derbiyi kazanıp rakibiyle puan farkını 3’e çıkarmak istiyor. Galatasaray ise galip gelerek liderliği almayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar (Samet), Djiku, Ferdi, İsmail, Crespo, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson (Davinson), Barış Alper, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi.

EN ÇOK ATAN, EN AZ YİYEN

Fenerbahçe bu sezon ligde 16 maçta 44 kez ağları havalandırdı ve en golcü takım ünvanını aldı. Sarı-lacivertliler topu 14 kez kalesinde gördü. 16 maçta rakip forvetlere 9 kez izin veren sarı-kırmızılılar, ligin en az gol yiyen takımı konumunda. İki ekip, 16 haftada yalnızca birer maçta gol atamadı.

İLK GOL ÖNEMLİ

Rekabette 29 yılı kapsayan son 60 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.

Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 14 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 24 karşılaşmayı kazandı. Fenerbahçe ve Galatasaray bu sezon ligde ilk golü bulduğu tüm maçları kazandı.