Spor yazarlarından Fenerbahçe - Galatasaray maçı yorumu: 'Süper Lig’in istikbalini bu derbi yazacak'

Yayınlanma: 24.12.2023 - 11:56

Güncelleme: 24.12.2023 - 11:56

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray'ı konuk edecek. Kadıköy'deki dev maçta Arda Kardeşler düdük çalacak. Zorlu müsabaka öncesi spor yazarları derbinin nabzını tuttu.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Attila Gökçe: "Favoriler tartışılıyor ama unutulmaması gereken beraberlik de var. Fenerbahçe ile Galatasaray’ın bize gollü bir beraberlik sunabileceğini düşünüyorum. G.Saray’da Icardi sakatlık süresini iğneyle ve gollerle atlattı, ancak sonrasında formunu kaybetti. Icardi durunca sarı-kırmızılı takım da duruyor. Fenerbahçe’de ise böyle bir problem yok. Dzeko kenarda da otursa, maç içinde suskun da kalsa en başta Szymanski olmak üzere İrfan Can ile Tadic bu yükü paylaşıyor. F.Bahçe’nin skor üretmekte daha kollektif olduğunu düşünüyorum. G.Saray’da en önemli alternatif Kerem olacaktır. Bu maç iki hoca için de önemli. Satranç tahtasında düşünen kazanır." (Milliyet)

İlker Yağcıoğlu: "Derbinin sonucunu kestirebilmek zor. Özellikle Fred cezalı duruma düştükten sonra İsmail Kartal'ın bütün planları bozulmuştur. Galatasaray ligde farklı Şampiyonlar Ligi'nde farklı oynadı. Avrupa'daki gibi oynarsa Fenerbahçe'nin işi zor. Şimdiye kadarki lig performansı ise Kadıköy'den puansız ayrılmasına sebep olur. Fenerbahçe'nin en büyük avantajı saha ve seyirci olacaktır. Takımda herkes skora katkı yapabiliyor. İki beki sürekli hücumda. Dzeko, Ferdi ve Szymanski öne çıkar. Galatasaray'da ise son haftalarda etkisiz olsa da Icardi, Kerem ve Boey öne çıkabilir. Hakem Arda Kardeşler'e gelince... Şu anda hiçbir hakemin bu derbiyi yönetmek istediğini düşünmüyorum. Umarım sonuca etki edecek bir hatada bulunmaz. Derbide sinirlerine hakim olamayan maçı kaybeder fikrindeyim." (Takvim)

"MAÇIN YILDIZI STOPERLER OLUR"



Osman Şenher: "Galatasaray’ın oynadığı futbol eleştiriliyor. Fenerbahçe derbisinde kazanmak istiyorsa daha iyi oynamak mecburiyetinde. Okan hoca ‘Bu maçta patlama yapacağız’ diyor. Bugün neyin ne olduğunu daha iyi göreceğiz ama sarı-lacivertliler geçen seneki Fenerbahçe değil; çok daha güçlü. Üstelik bu maçı kendi sahasında oynayacak. Sarı-kırmızılılar ise yaz döneminde bir sürü yıldız oyuncuyu transfer etti ama hiçbirinden beklediği verimi alamıyor. Kadıköy’deki derbi konuk ekip Galatasaray açısından daha zor bir maç olacak." (Milliyet)

Uğur Meleke: "Derbinin berabere bitme ihtimalini bir tarafın kazanmasından daha olası görüyorum. Maçın yıldızı stoperler olur. Hem kahraman hem antikahraman olma ihtimalleri var. “Muslera mı, Livakovic mi?”sorusuna cevap olarak, “İkisi de iyi kaleciler” diyorum. Dzeko ve İcardi’nin ikisi de büyük maç oyuncuları. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde var olmaları mutluluk verici. İsmail Kartal ve Okan Buruk’tan hangisi maç içinde sakin kalırsa ağır basan taraf olacaktır." (Hürriyet)

"SÜPER LİG'İN İSTİKBALİNİ BU DERBİ YAZACAK"

Ercan Güven: "Son haftalarda adalet yerini gıybet ve şiddete bırakmamış olsa, uzun yılların en müthiş en keyifli derbisi olmaya adaydı Fenerbahçe-Galatasaray maçı. Hücum ve savunmasını akord eden Fred’in yokluğu ile Kadıköy avantajı dengelenen Fenerbahçe, normal şartlarda biraz zorlanarak da olsa, ya burun farkıyla galip gelebilir ya da sıralamayı bozmayan beraberliğe razı olabilirdi. Ancak an itibarıyla bu derbiyi hayal etmek bile zor. Çünkü futbolda yaşanan son olayların, sahadakileri, kulübedekileri ve tribündekileri ne kadar, nereye kadar etkilediği ancak düdük çaldıktan sonra anlaşılacak. Açıkçası, Süper Lig’in istikbalini bu derbi yazacak. ‘Daha az eksilen veya derbiyi 11 kişi tamamlayan kazanır’ şeklinde bir olasılık takımların teknik ve taktik analizlerinin önüne geçiyor maalesef." (Milliyet)

Bilal Meşe: "Fenerbahçe, Galatasaray derbilerinin zorluk derecesi yüksektir! Hafızam beni yanıltmıyorsa Arda Kardeşler kariyerinde ilk kez bu ikilinin maçını yönetecek. Derbiye farklı bir pencere açacağım, yani hakem triosu ve VAR.... Kardeşler FIFA kokartlı, elit hakem kulvarında. Özellikle sakin ve soğukkanlı olduğunu biliyoruz. Ne var ki son haftalarda yaşanan olaylar Kardeşler’in yükünü bir kat artırdı. Demem o ki Arda Kardeşler, bu iki özelliğini şartlar ne olursa olsun, maça taşı, yükün ağır, ama altından kalkarsın. VAR’daki arkadaş elinin altında protokol var, maddelere sıkı sıkı bağlı kal, tartışma yaratacak pozisyonları sakın ola gözden kaçırma, aman ha!" (Milliyet)

"UCU AÇIK BİR DERBİ"

Şansal Büyüka: "Fred oynasaydı hiç düşünmeden ‘Fenerbahçe kazanır’ derdim ama yok. Klasik bir tabir olacak ama; ucu açık bir derbi mücadelesi olacak. Her türlü sonuç çıkabilir.Galatasaray iyi futbol oynamıyor ama iyi kadrosu var. Kaleci karşılaştırmasında favorim Muslera. Santrforlarda ise, son vuruşta Mauro İcardi, takım oyununda da Edin Dzeko daha iyi." (Hürriyet)

Güntekin Onay: "Fenerbahçe iç sahada bir adım önde. Taraftarının önünde oynayacak olması büyük avantaj. Dusan Tadic... Büyük maçları büyük futbolcular oynar. Tıpkı Dzeko ve İcardi gibi. Tadic, kalitesi ve tecrübesiyle fark yaratan bir oyuncu. Kalecilerde Muslera önde. Muslera’nın büyük maç tecrübesi çok fazla. Livakovic’in kurtarış yüzdesi de düşük. Santrforlarda favorim Dzeko. İcardi son haftalarda formsuz. Teknik adamlarda da Okan Buruk... Okan Hoca bu tip maçları kazanabileceğini, taktiksel varyasyonlar yapabileceğini geçen sezonki derbilerde gösterdi. İsmail Kartal’ın güçlü bir oyun tercihi var fakat farklı planları fazla yok. Fred’in ne kadar önemli olduğunu, oynamadığı 5-6 maçta gördük. Onun yokluğunda orta saha-forvet bağlantısını nasıl kuracaklar merak ediyorum." (Hürriyet)

"GALATASARAY AĞIR BASIYOR"

Ümit Karan: "G.Saray bu sezon çok fazla büyük maç oynadı, zorlu rakiplerle karşılaştı. Bunun artısı olacaktır. Bana göre G.Saray ağır basıyor. Bu maçın yıldızının Lucas Torreira olmasını bekliyorum. Muslera... Livakovic, Muslera’nın yanında kaleci değil! Livakovic bugüne kadar takımına maç kazandıramadı. Bir forvet gözüyle bakıyorum; bir kere köşelere çok erken yatıyor. Böyle olduğu için de köşeyi boşaltıyor ve şut izni veriyor. Forvet için normalde İcardi’yi tartışmam ancak son form düzeyine bakarsak ”Dzeko mu İcardi mi?” sorusu tartışmaya çok açık. Okan Buruk ise tartışmaya kapalı. Başarı ve tecrübe olarak iki hoca arasında ciddi fark var." (Hürriyet)

Tümer Metin: "Önde basan takım yüzde 51 kazanır. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin şifresi önde basmak. Ev sahibi Fenerbahçe’yi bir adım daha avantajlı görüyorum. Kilit pozisyon, Galatasaray’da Sacha Boey’in önünde kimin oynayacağı. Boey’in karşısındaki Tadic-Ferdi 2’ye 1’de çok etkili. Barış Alper eğer sol bek oynarsa Galatasaray’ın zayıf karnı o bölge olur. Formda İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel ile nasıl baş eder diye sormadan edemiyorum. İki takımın kalecileri Fernando Muslera ve Dominik Livakovic’i eşit düzeyde görüyorum. Forvet oyuncuları Edin Dzeko ve Mauro İcardi de aynı şekilde. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal eğer tutuculuk yapmazsa bu önemli derbiyi kazanır. Ama, “Ligin bitmesine daha çok var, kaybetmesem de olur” mantığıyla sahaya çıkarsa, Galatasaray istediği skoru alır döner." (Hürriyet)

"BU MAÇIN YILDIZI FERDİ OLABİLİR"



Necati Ateş: "Bence kazanmaya yakın bir takım yok. Fenerbahçe yenilirse ciddi bir ivme kaybedecek. İki takımın da önemli eksikleri var. Davinson oynamazsa Galatasaray’ı olumsuz etkiler. Fred de Fenerbahçe için en kilit isimlerinden biriydi. Sahadaki 22 oyuncu futbola odaklanmalı. Sıkıntılı maç olabilir. Oyuncular Türk futbolundaki gündemden ötürü geriliyor. Dilerim hakem korkmadan, atmosferden etkilenmeden maçı yönetir. Sebastian Szymanski ya Kerem Aktürkoğlu bu maçın yıldızı olur diye tahmin ediyorum. Muslera ağır basıyor. Bu tip maçları çok oynadı. Livakovic ilk kez ülke dışına çıktı. Forvetlere gelince... İkisi de genel olarak formda. Ancak son oynadığı iki F.Bahçe derbisinde de gol attığı ve bu rekabetin önemini bildiği için İcardi diyorum.Teknik adamlarda ise açık ara Okan Buruk. İki hocayı yan yana getiremem. Buruk’un iki farklı takımda şampiyonluğu, Türkiye Kupası var. Kartal’ın, Buruk ile kıyaslanması için önce şampiyonluk yaşaması lazım. (Hürriyet)

Engin Kehale: "Derbi maçın berabere sonuçlanmasını bekliyorum. Galatasaray’ın hücumdaki kanat oyuncuları ile Fenerbahçe’nin savunma kenarlarından birinin yıldızlaşacağını tahmin ediyorum. Fenerbahçe’nin sol beki Ferdi Kadıoğlu, maçın yıldızı olmaya aday dört oyuncudan öne çıkanı. Fernando Muslera derbi maç oynama tecrübesiyle Dominik Livakovic’ten çok daha avantajlı. Golcülerin karşılaştırmasında, Edin Dzeko’yu Mauro İcardi’den önde görüyorum zira son dönemde çok formda. Teknik adamlarda ise Okan Buruk diyorum. Şampiyonlar Ligi’nde büyük takımlara karşı baskın oynayabilme becerisiyle Buruk’un, İsmail Kartal’a oranla bir adım önde olduğunu düşünüyorum." (Hürriyet)