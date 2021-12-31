Güldük... Ağladık... Tarih yazdık... Sporda 2021 böyle geçti

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Covid-19 nedeniyle bir yıl ertelenen ve 2021'de yapılan 16. Avrupa Futbol Şampiyonası, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları başta olmak üzere birçok spor dalında nefes kesen şampiyonluk ve madalya mücadeleleri 2021'e damga vurdu. Cumhuriyet, spor camiasının 2021 yılındaki gündemini sizler için derledi.

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2021 Cuma, 11:30


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