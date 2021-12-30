Resmen açıklandı: Alanyaspor'da Bülent Korkmaz ayrılığı
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz dönemi resmen sona erdi.
Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor, Bülent Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını resmen açıkladı.
İlk 6 hafta puan kaybetmeyen Korkmaz’ın ekibi, ardından gelen mağlubiyetlerle sarsılırken, Bülent Korkmaz, Alanyaspor yönetimi ile karşılıklı anlaşarak takımdaki görevinden ayrıldı.
Teşekkürler Bülent Korkmaz— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) December 30, 2021
Teknik Direktörümüz Sayın Bülent Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
İkinci Başkanımız Kamil Köseoğlu, Korkmaz ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.
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Turuncu-yeşilli takımdan yapılan resmi açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Bülent Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. İkinci Başkanımız Kamil Köseoğlu, Korkmaz ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. Köseoğlu, 'Teknik Direktörümüz Sayın Bülent Korkmaz ve ekibine, kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyorum' dedi" ifadeleri kullanıldı.
Ayrılık resmi olarak duyurulurken, Bülent Korkmaz'ın yerine ise son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli’nin düşünüldüğü öğrenildi.
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