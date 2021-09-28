Alex Ferguson'dan Wesley Sneijder açıklaması

28 Eylül 2021 Salı, 17:35

2012-13 sezonunun devre arasında Galatasaray’a transfer olan Wesley Sneijder’in adı, İngiliz devi Manchester United ile de anılmıştı.

Sir Alex Ferguson, Premier Lig’e gelmeden kariyerini noktalayan Wesley Sneijder’i geçmişte isteyip istemediklerini açıkladı.

FERGUSON'DAN SNEİJDER SÖZLERİ

2011 yılında Manchester United’ın, Hollandalı yıldız için Inter’le 35 milyon pound’a anlaştığı dile getirilmişti.

UTD Podcast’e konuk olan Ferguson, Sneijder için girişimde bulunmadıklarını açıkladı:

“Bu söylenti çok dillendirildi ama hiçbir zaman Sneijder’le ilgilenmedik.”

“Bu dedikodu nasıl ortaya çıktı bilmiyorum ama ilk zamanlarımda sürekli ortaya böyle isimler atıyorlardı.”