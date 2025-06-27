Alex Meret 2027'ye kadar Napoli'de

Napoli, İtalyan kaleci Alex Meret'in sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Meret ile 2027 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.
28 yaşındaki file bekçisi, 2018 yılından bu yana Napoli forması giyiyor.
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Napoli, İtalyan kaleci Alex Meret'in sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Meret ile 2027 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.
28 yaşındaki file bekçisi, 2018 yılından bu yana Napoli forması giyiyor.