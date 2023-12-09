Alex Oxlade - Chamberlain, Beşiktaş tarihine geçti!

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, siyah-beyazlı takım formasıyla aynı sezonda hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'a gol atmayı başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2023 - 20:14
Alex Oxlade - Chamberlain, Beşiktaş tarihine geçti!
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı derbide Alex Oxlade-Chamberlain tarihe geçti.

30 yaşındaki İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, Fenerbahçe derbisinde kullandığı penaltıyı gole çevirerek büyük bir sevinç yaşadı.

Alex Oxlade-Chamberlain, Mario Gomez'den sonra (2015-2016) Beşiktaş'ta forma giydiği ilk sezonda hem Fenerbahçe, hem de Galatasaray ağlarını havalandıran ikinci futbolcu oldu.

Öte yandan Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş'ta bu sezon ligde 4 gole ulaştı.


İlgili Haberler

Derbide Beşiktaş'a 2 şok birden: Oyuna devam edemediler!

Derbide Beşiktaş'a 2 şok birden: Oyuna devam edemediler!
Beşiktaş'tan Atiba ve Quaresma'ya plaket!

Beşiktaş'tan Atiba ve Quaresma'ya plaket!
Derbi öncesinde Beşiktaş'ı şoke eden haber: 2 yıldız isim oynamayacak!

Derbi öncesinde Beşiktaş'ı şoke eden haber: 2 yıldız isim oynamayacak!

En Çok Okunan Haberler