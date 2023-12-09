Alex Oxlade - Chamberlain, Beşiktaş tarihine geçti!
Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, siyah-beyazlı takım formasıyla aynı sezonda hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'a gol atmayı başardı.
Beşiktaş'ın Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı derbide Alex Oxlade-Chamberlain tarihe geçti.
30 yaşındaki İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, Fenerbahçe derbisinde kullandığı penaltıyı gole çevirerek büyük bir sevinç yaşadı.
Alex Oxlade-Chamberlain, Mario Gomez'den sonra (2015-2016) Beşiktaş'ta forma giydiği ilk sezonda hem Fenerbahçe, hem de Galatasaray ağlarını havalandıran ikinci futbolcu oldu.
Öte yandan Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş'ta bu sezon ligde 4 gole ulaştı.