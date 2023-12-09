Beşiktaş'tan Atiba ve Quaresma'ya plaket!
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi yeni başkan Hasan Arat, eski futbolcular Ricardo Quaresma ve Atiba Hutchinson'a plaket verdi.
Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe derbisi öncesinde eski futbolcuları Ricardo Quaresma ve Atiba Hutchinson'u onurlandırdı.
Kulübün yeni başkanı Hasan Arat ve seçimdeki rakibi Serdal Adalı, maç öncesinde sahaya çıkarak Ricardo Quaresma ve Atiba Hutchinson'a plaket verdi.
Adalı ve Arat'ın plaketi oyunculara takdim ettiği esnada kameralara poz verildi.