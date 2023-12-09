Derbi öncesinde Beşiktaş'ı şoke eden haber: 2 yıldız isim oynamayacak!

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasında siyah- beyazlı ekibin iki yıldız ismi ilk 11'de yer almayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2023 - 16:38
Derbi öncesinde Beşiktaş'ı şoke eden haber: 2 yıldız isim oynamayacak!
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Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye saatler kala Beşiktaş'ta çok önemli bir gelişme yaşandı.

beIN Sports'un haberine göre, Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Omar Colley derbide 11'de yer almayacak.

HAMLE OYUNCUSU OLACAKLAR

Rıza Çalımbay, Aboubakar'ı hamle oyuncusu olarak kullanma kararı aldı.

Öte yandan sakatlığı bulunan ancak iğneyle derbide sahada olması beklenen Colley ise ağrılarının artması nedeniyle 11'de yer almayacak.


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