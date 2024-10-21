Alex Oxlade-Chamberlain'den Beşiktaş'a kötü haber!

Yayınlanma: 21.10.2024 - 13:06

Güncelleme: 21.10.2024 - 13:06

Beşiktaş'ta İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain adelesinden sakatlık yaşadı.

Siyah-beyazlılarda sezon başı kampında yer almamasına rağmen takıma döndükten sonra antrenman temposundan memnun olunan Alex Oxlade-Chamberlain adalesinden ufak bir sakatlık geçirdi. 31 yaşındaki futbolcunun sakatlığının bir hafta sürmesi bekleniyor.

Chamberlain'in sakatlığının ardından forma şansı bulması bekleniyor.