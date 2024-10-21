Alex Oxlade-Chamberlain'den Beşiktaş'a kötü haber!
Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain, adelesinden sakatlık yaşadı. İngiliz futbolcunun sakatlığının bir hafta sürmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain adelesinden sakatlık yaşadı.
Siyah-beyazlılarda sezon başı kampında yer almamasına rağmen takıma döndükten sonra antrenman temposundan memnun olunan Alex Oxlade-Chamberlain adalesinden ufak bir sakatlık geçirdi. 31 yaşındaki futbolcunun sakatlığının bir hafta sürmesi bekleniyor.
Chamberlain'in sakatlığının ardından forma şansı bulması bekleniyor.
Etiketler: #Alex Oxlade-Chamberlain #beşiktaş #sakatlık
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