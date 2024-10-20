Mircea Lucescu'nun ardından... Beşiktaş, 21 yıl sonra bir ilki başardı!
Süper Lig'de bu sezon oynadığı dört iç saha maçını da kazanan Beşiktaş, 2003/04'ten bu yana ilk kez bir sezona seyircisi önünde dörtte dört yaparak başladı.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Siyah-beyazlılar, 2-0'lık galibiyetle 21 yıl sonra bir ilki yaşadı. Süper Lig'de bu sezon oynadığı dört iç saha maçını da kazanan Beşiktaş, 2003/04'ten bu yana ilk kez bir sezona seyircisi önünde dörtte dört yaparak başladı.
Siyah-beyazlı takım en son aynı seriyi Mircea Lucescu ile yaşamıştı.
Beşiktaş'ın bu sezon ligdeki iç saha sonuçları:
Beşiktaş 4-2 Antalyaspor
Beşiktaş 2-0 Sivasspor
Beşiktaş 2-1 Eyüpspor
Beşiktaş 2-0 Konyaspor
Etiketler: #beşiktaş #iç saha #Mircea Lucescu
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