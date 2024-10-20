Mircea Lucescu'nun ardından... Beşiktaş, 21 yıl sonra bir ilki başardı!

Süper Lig'de bu sezon oynadığı dört iç saha maçını da kazanan Beşiktaş, 2003/04'ten bu yana ilk kez bir sezona seyircisi önünde dörtte dört yaparak başladı.

Mircea Lucescu'nun ardından... Beşiktaş, 21 yıl sonra bir ilki başardı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2024 - 18:29

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Siyah-beyazlılar, 2-0'lık galibiyetle 21 yıl sonra bir ilki yaşadı. Süper Lig'de bu sezon oynadığı dört iç saha maçını da kazanan Beşiktaş, 2003/04'ten bu yana ilk kez bir sezona seyircisi önünde dörtte dört yaparak başladı.

Siyah-beyazlı takım en son aynı seriyi Mircea Lucescu ile yaşamıştı.

Beşiktaş'ın bu sezon ligdeki iç saha sonuçları:

Beşiktaş 4-2 Antalyaspor

Beşiktaş 2-0 Sivasspor

Beşiktaş 2-1 Eyüpspor

Beşiktaş 2-0 Konyaspor


Etiketler: #beşiktaş #iç saha #Mircea Lucescu

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