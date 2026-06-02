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Alexander Zverev, Marta Kostyuk ve Mirra Andreeva Fransa Açık'ta yarı finalde!

Alexander Zverev, Marta Kostyuk ve Mirra Andreeva Fransa Açık'ta yarı finalde!

2.06.2026 22:59:00
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AA
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Alexander Zverev, Marta Kostyuk ve Mirra Andreeva Fransa Açık'ta yarı finalde!

Alman tenisçi Alexander Zverev, Ukraynalı raket Marta Kostyuk ve Rus tenisçi Mirra Andreeva, Fransa Açık'ta (Roland Garros) yarı finale yükselen isimler oldu.
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda ise Marta Kostyuk ve Mirra Andreeva yarı finale adını yazdırdı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Alman raket Alexander Zverev, İspanyol rakibi Rafael Jodar'ı (27), 7-6, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

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KOSTYUK, SVITOLINA'YI DEVİRDİ

Tek kadınlarda 15 numaralı seribaşı Ukraynalı tenisçi Marta Kostyuk, 7 numaralı seribaşı Ukraynalı rakibi Elina Svitolina'yı 6-3, 2-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek yarı finale çıktı.

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Rus tenisçi Mirra Andreeva (8) ise Rumen raket Sorana Cirstea'yı (18), 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

İlgili Konular: #tenis #Fransa Açık #Alexander Zverev #Marta Kostyuk

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