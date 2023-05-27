Alexandre Pato'nun yeni adresi belli oldu
Brezilyalı futbolcu Alexandre Pato, ülkesinin takımı Sao Paulo ile sözleşme imzaladı.
Brezilya ligi ekibi Sao Paulo, Orlondo City forması giyen Alexandre Pato'yu transfer ettiğini açıkladı.
Brezilya ekibi, Pato ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.
SAO PAULO'DA 3. DÖNEMİ
Daha önce 2 kez Sao Paulo'ya transfer olan Brezilyalı golcü Brezilya ekibiyle 3. dönemine başlayacak.
Alexandre Pato sırasıyla daha önce Internacional, Milan, Corinthians, Sao Paulo, Chelsea, Villareal, Tianjin ve Orlondo City formaları giydi.
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