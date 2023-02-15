Alexandru Maxim Beşiktaş için geliyor
Süper Lig ekibi Beşiktaş, ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK'den Rumen futbolcu Alexandru Maxim'i kadrosuna kattı. Rumen futbolcunun imza için İstanbul'a geldiği öğrenildi.
Ara transferde Wout Weghorst'la yollarını ayırırken Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Omar Colley'i kadrosuna katan Beşiktaş, Maxim'in sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Gaziantep FK ile el sıkıştı.
Beşiktaş, ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK'den Alexandru Maxim'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Alexandru Maxim
İSTANBUL'A GELECEK
Bugün İstanbul'a gelecek olan Rumen futbolcu ile sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacak.
Maxim'in kiralama sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da yer alacağı aktarıldı. Siyah-beyazlılar, TFF'nin tanıdığı hak kapsamında Maxim'i 9. yabancı olarak sahaya sürebilecek.
32 yaşındaki Maxim, bu sezon 21 lig maçında 4 gol atıp 6 asist yaptı.
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