Alexandru Maxim Beşiktaş için geliyor

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 13:13

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 13:13

Ara transferde Wout Weghorst'la yollarını ayırırken Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Omar Colley'i kadrosuna katan Beşiktaş, Maxim'in sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Gaziantep FK ile el sıkıştı.

Beşiktaş, ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK'den Alexandru Maxim'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Alexandru Maxim

İSTANBUL'A GELECEK

Bugün İstanbul'a gelecek olan Rumen futbolcu ile sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacak.

Maxim'in kiralama sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da yer alacağı aktarıldı. Siyah-beyazlılar, TFF'nin tanıdığı hak kapsamında Maxim'i 9. yabancı olarak sahaya sürebilecek.

32 yaşındaki Maxim, bu sezon 21 lig maçında 4 gol atıp 6 asist yaptı.