Alexandru Maxim kimdir, nereli, kaç yaşında? Alexandru Maxim hangi takımlarda oynadı?
Süper Lig ekibi Beşiktaş, ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK'den Rumen futbolcu Alexandru Maxim'i kadrosuna kattı. Rumen futbolcunun imza için İstanbul'a geldiği öğrenildi. Peki, Beşiktaş'ın yeni transferi Alexandru Maxim kimdir, boyu kaç, hangi takımlarda oynadı, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor?
Alexandru Maxim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği diğer önemli bir soru ise Alexandru Maxim piyasa ve bonservis değeri ne kadar? İşte Maxim'in hayatına ve kariyerine dair merak edilenler.
ALEXANDRU MAXIM KİMDİR?
Gaziantep takımının orta saha mevkinde forma giyen Alexandru Maxim, 08 Temmuz 1990 tarihinde dünyaya geldi. 177 cm boyunda ve 73 kilo olan Alexandru Maxim, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 21 maça çıkan Alexandru Maxim, 5 sarı kart görürken şuana kadar hiç kırmızı kart görmedi. Alexandru Maxim, bu sezon 4 asist ve 4 gol katkısı ile oynamaktadır.
ALEXANDRU MAXIM PİYASA DEĞERİ NE KADAR?
Alexandru Maxim'in piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıktı.
ALEXANDRU MAXIM FUTBOLA NE ZAMAN, HANGİ TAKIMDA BAŞLADI?
Olimpia Piatra Neamt (1997-2004)
Fotbal Club Ardealul Cluj-Napoca (2004-2007)
Espanyol Barcelona (2007-2009)
ALEXANDRU MAXIM HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?
Alexandru Maxim'in futbol kariyeri boyunca oynadığı takımlar şu şekilde;
1 Tem 2004 yılında FC Ardealul
1 Tem 2007 yılında Esp. Juvenil A
1 Tem 2009 yılında RCD Espanyol B
1 Tem 2010 yılında Badalona
30 Haz 2011 yılında RCD Espanyol B
1 Tem 2011 yılında Pandurii
31 Oca 2013 yılında Stuttgart
1 Tem 2017 yılında Mainz
29 Oca 2020 yılında Gaziantep FK
5 Ağu 2020 yılında Mainz
11 Ağu 2020 yılında Gaziantep FK
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