Alexia Carutasu kimdir? Alexia Carutasu hangi takımda forma giyiyor?

Alexia Carutasu hayatı ve kariyerine ilişkin bilgiler sorgulanmaya devam ediyor. Peki, Alexia Carutasu kimdir? Alexia Carutasu hangi takımda forma giyiyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 16:11
Alexia Carutasu kimdir? Alexia Carutasu hangi takımda forma giyiyor?
Abone Ol google-news

Aleksia Carutasu kimdir, Türk vatandaşlığına mı geçti, A Milli Kadın Voleybol takımında ne zaman oynayacak, sorularının yanıtları voleybol tutkunları tarafından sorgulanıyor. Peki, Alexia Carutasu kimdir? Alexia Carutasu hangi takımda forma giyiyor?

ALEXIA CARUTASU KİMDİR?

Aleksia Carutasu, Sultanlar Ligi ekiplerinden Vakıfbank'ta forma giymektedir. 1.88 cm boyunda olan Karutasu pasör çaprazı pozisyonunda oynuyor.

10 Haziran 2003’te Romanya’nın başkenti Bükreş’te dünyaya gelen Aleksia Karutasu voleybola CSM Bükreş ekibinde başladı. Annesi ve babası profesyonel basketbol kariyerine sahip genç yıldız 13 yaşındayken Romanya Ulusal Ligi'nde ilk maçına çıktı ve Romanya tarihinin en genç profesyonel oyuncusu unvanını aldı. 2018’de Romanya Ligi ve Romanya Kupası şampiyonluğunu yaşayan Karatasu, Romanya Milli Takımı ile mücadele ettiği U17 Balkan Şampiyonası'nda da en iyi pasör çaprazı seçilmişti. 2018’de VakıfBank kadrosuna katılan Aleksia, takip eden iki sezonda kiralık olarak Yeşilyurt forması giydi. Yeşilyurt'un CEV Challenge Kupası'nı kazanmasında önemli bir rol oynayarak MVP ödülünün de sahibi olan oyuncu geçtiğimiz sezonu ise Galatasaray HDI Sigorta'da kiralık olarak geçirdi. 188 cm boyundaki pasör çaprazı 2022 yılında Türk vatandaşlığına geçti.


A Milli Kadın Voleybol Takımı haberleri Alexia Carutasu haberleri voleybol haberleri voleybolcu haberleri

İlgili Haberler

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimdir? Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi ne zaman yayımlanacak?

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimdir? Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi ne zaman yayımlanacak?
Kenan Çoban kimdir? Kenan Çoban nereli, kaç yaşında?

Kenan Çoban kimdir? Kenan Çoban nereli, kaç yaşında?
Kızıl Goncalar dizisinin Zeynep'i Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş kaç yaşında, nereli?

Kızıl Goncalar dizisinin Zeynep'i Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş kaç yaşında, nereli?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Union Saint-Gilloise futbolcusu Sadiki'den Fenerbahçe itirafı!

Union Saint-Gilloise futbolcusu Sadiki'den Fenerbahçe itirafı!
Mehmet Şimşek’ten ‘Erdoğan ile ters düştü’ iddialarına yanıt

Mehmet Şimşek’ten ‘Erdoğan ile ters düştü’ iddialarına yanıt
Alanyaspor maçı öncesi... Erden Timur'dan şampiyonluk sözleri!

Alanyaspor maçı öncesi... Erden Timur'dan şampiyonluk sözleri!
17’inci turda sonuç çıkmadı: Yargıtay Başkanlığı seçimi 18’inci tura kaldı!

17’inci turda sonuç çıkmadı: Yargıtay Başkanlığı seçimi 18’inci tura kaldı!
Gürse Birsel'den 'Avrupa Yakası' uyarısı: 'O partileri biz düzenlemiyoruz'

Gürse Birsel'den 'Avrupa Yakası' uyarısı: 'O partileri biz düzenlemiyoruz'
Yılmaz Erdoğan’ın dava açtığı iddia edilmişti! Cansu Taşkın’dan açıklama

Yılmaz Erdoğan’ın dava açtığı iddia edilmişti! Cansu Taşkın’dan açıklama
Pelin Karahan 'Bahar'a geliyor: Rolünün ayrıntıları belli oldu!

Pelin Karahan 'Bahar'a geliyor: Rolünün ayrıntıları belli oldu!
Antilopları öldüren ünlü oyuncuya çete üyeleri tarafından silahlı saldırı

Antilopları öldüren ünlü oyuncuya çete üyeleri tarafından silahlı saldırı