Yayınlanma: 16.04.2024 - 16:11

Güncelleme: 16.04.2024 - 16:11

Aleksia Carutasu kimdir, Türk vatandaşlığına mı geçti, A Milli Kadın Voleybol takımında ne zaman oynayacak, sorularının yanıtları voleybol tutkunları tarafından sorgulanıyor. Peki, Alexia Carutasu kimdir? Alexia Carutasu hangi takımda forma giyiyor?

ALEXIA CARUTASU KİMDİR?

Aleksia Carutasu, Sultanlar Ligi ekiplerinden Vakıfbank'ta forma giymektedir. 1.88 cm boyunda olan Karutasu pasör çaprazı pozisyonunda oynuyor.

10 Haziran 2003’te Romanya’nın başkenti Bükreş’te dünyaya gelen Aleksia Karutasu voleybola CSM Bükreş ekibinde başladı. Annesi ve babası profesyonel basketbol kariyerine sahip genç yıldız 13 yaşındayken Romanya Ulusal Ligi'nde ilk maçına çıktı ve Romanya tarihinin en genç profesyonel oyuncusu unvanını aldı. 2018’de Romanya Ligi ve Romanya Kupası şampiyonluğunu yaşayan Karatasu, Romanya Milli Takımı ile mücadele ettiği U17 Balkan Şampiyonası'nda da en iyi pasör çaprazı seçilmişti. 2018’de VakıfBank kadrosuna katılan Aleksia, takip eden iki sezonda kiralık olarak Yeşilyurt forması giydi. Yeşilyurt'un CEV Challenge Kupası'nı kazanmasında önemli bir rol oynayarak MVP ödülünün de sahibi olan oyuncu geçtiğimiz sezonu ise Galatasaray HDI Sigorta'da kiralık olarak geçirdi. 188 cm boyundaki pasör çaprazı 2022 yılında Türk vatandaşlığına geçti.