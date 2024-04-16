Kenan Çoban kimdir? Kenan Çoban nereli, kaç yaşında?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde oyunculuğuyla adından söz ettiren Kenan Çoban'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Kenan Çoban kimdir? Kenan Çoban nereli, kaç yaşında?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 14:47
Kenan Çoban kimdir? Kenan Çoban nereli, kaç yaşında?
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Malkoçoğlu Bali Bey karakteri, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin karakterleri arasında yer alıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun ve İslam dünyasının önemli şahsiyetlerinin yaşamlarını ele alan dizide Bali Bey karakterine Kenan Çoban hayat veriyor. Peki, Kenan Çoban kimdir? Kenan Çoban nereli, kaç yaşında?

KENAN ÇOBAN KİMDİR?

Kenan Çoban, 22 Ocak 1975'te Elazığ'ın Palu ilçesinde dünyaya geldi. Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi'nde "Abdülhey Çoban" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 2003 ile 2014 yılları arasında bu seriye emek verdi. İlk olarak dizide bir mevlitte limonata dağıtırken görünen Çoban, daha sonra Abdülhey karakteriyle ekranlarda yer almaya başladı. 2014'te "Beyaz Karanfil" adlı dizide başrolde oynayarak yeteneğini farklı karakterlerle de sergiledi. 2015 ile 2020 yılları arasında ise "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde "Fahri" karakterine hayat verdi.


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