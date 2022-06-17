Alexis Sanchez, Galatasaray'ı reddetti, Marsilya'ya gidiyor!

17 Haziran 2022 Cuma, 20:49

Inter'de takımdan ayrılması beklenen Alexis Sanchez için flaş bir iddia geldi.

Şili basınında yer alan habere göre, yıldız oyuncunun Marsilya'nın radarında olduğu belirtildi.

HEDEFİ AVRUPA'DA KALMAK

Haberde Avrupa'nın üst düzey liglerinde oynama arzusundan dolayı oyuncunun Marsilya'dan gelen teklife sıcak baktığı kaydedildi.

SAMPAOLI ÇOK İSTİYOR

Ayrıca, Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'nin de bu transferi çok istediği ifade edildi.

Anlaşmanın önündeki tek engelin Sanchez'in Inter'den aldığı 6.5 milyon Euro'luk maaşı olduğu öne sürüldü. Yıldız oyuncu ücretinde indirime giderse imzalar atılacak.

Daha önce Alexis Sanchez'in Galatasaray'ın teklifini reddettiği ileri sürülmüştü.