Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent: Yeni yönetimden kimse beni aramadı

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, yeni yönetimin kendisiyle görüşmediğini söyledi. İspanyol teknik direktör , Dursun Özbek ve ekibinden haber bekliyor.

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2022 Cuma, 13:33
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent: Yeni yönetimden kimse beni aramadı
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Galatasaray 'da teknik direktör konusunda belirsizlik sürüyor. Sarı-kırmızılı takımla 1 yıl daha sözleşmesi olan Domenec Torrent yeni yönetimden haber bekliyor.

"YENİ YÖNETİMDEN KİMSE BENİ ARAMADI"

Habertürk'e konuşan İspanyol teknik direktör, ''Yeni yönetimden kimse beni aramadı. Ben göreve devam edecek gibi çalışmalarımı sürdürüyorum. Umarım kısa sürede yeni yöneticilerle konuşma şansım olur'' dedi. Torrent, tatil için dün ülkesine gitti ve önümüzdeki hafta İstanbul'a döneceğini söyledi.

Galatasaray'da bir yandan da yeni hoca arayışı var. Marco Rose'nin menajeriyle yapılan görüşmeden olumsuz yanıt alındı. Alman teknik direktörün ekibiyle birlikte yıllık maliyeti 5 milyon Euro'yu buluyor. Ayrıca Rose Türkiye'de çalışmaya pek sıcak bakmıyor. Türk teknik direktörler içinde tek aday olan Okan Buruk ise bekletiliyor.


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