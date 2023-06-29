Yayınlanma: 29.06.2023 - 15:22

Güncelleme: 29.06.2023 - 15:22

Alexis Sanchez'in ismi transfer gündeminde sık sık yer alıyor. Türkiye'den talipleri olduğu iddia edilen Alexis Sanchez'in kariyeri merak konusu oldu. Futbolseverler, Alexis Sanchez'in kim olduğu, nereli, kaç yaşında, hangi mevkiide futbol oynadığı ve hangi takımlarda futbol oynadığı merak araştırılıyor. Peki, Alexis Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? Alexis Sanchez hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Alexis Sanchez hakkında merak edilenler...

ALEXİS SANCHEZ KİMDİR?

Alexis Sanchez, 19 Aralık 1988 yılında Şili'de dünyaya geldi. Alexis Sánchez, futbola 2003'te, Cobreloa'nın altyapısında başladı. 2005'te A takıma yükseldi. Burada bir sezon oynadıktan sonra Serie A ekiplerinden Udinese'ye transfer oldu. Aynı sezon Colo-Colo'ya 150.000 Dolar karşılığında bir yıllığına kiralandı. Colo-Colo formasıyla ilk golünü 10 Ekim 2006'da, Copa Sudamericana maçında LD Alajuelense karşısında kaydetti.

15 Ağustos 2007'de Arjantin'in River Plate kulübüne kiralandı. 2008'de Arjantin Ligi kupasını kaldırdı.

22 Temmuz 2008'de millî takım arkadaşları Mauricio Isla ve Nicolás Corvetto ile birlikte Udinese'ye döndü. Tekniğiyle kısa zamanda taraftarların beğenisini kazanan Sánchez, 8 Şubat 2009'da Bologna karşısında son dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Son zamanlarda birçok büyük takımın transfer listesinde olan Alexis, FC Barcelona'ya 26 milyon euro karşılığında transfer oldu. Ayrıca Sánchez, Barcelona'da forma giyen ilk Şilili futbolcu unvanını kazandı.

10 Temmuz 2014 tarihinde İngiliz kulübü Arsenal'e 35.000.000 euro karşılığında transfer oldu.

ALEXİS SANCHEZ HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2004-2006 Cobreloa

2006-2011 Udinese

2006-2007 Colo-Colo (kiralık)

2007-2008 River Plate (kiralık)

2011-2014 Barcelona

2014-2018 Arsenal

2018-2020 Manchester United

2019-2020 Inter (kiralık)

2020-2022 Inter

2022- Marsilya

ALEXİS SANCHEZ MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Şili formasını ilk kez 27 Nisan 2006'da, Yeni Zelanda ile yapılan hazırlık maçında, 58. dakikada Juan Lorca'nın yerine oyuna girerek giydi. 2006 FIFA Dünya Kupası'na katılan İrlanda, Fildişi Sahili ve İsveç ile yapılan hazırlık maçlarında forma giydi.

2010 FIFA Dünya Kupası elemelerinde 4-0'lık Bolivya galibiyetinde 2 gol atarak takımının kupaya katılmasında büyük pay sahibi oldu. Şili'nin Honduras ile yaptığı 2010 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maça ilk on birde başlayan Sánchez, etkileyici performansı sonunda maçın adamı seçildi.

2006-2008 Şili U-20

2006- Şili

ALEXİS SANCHEZ BAŞARILARI

Colo-Colo

Primera División: 2006 Clausura, 2007 Apertura

Copa Sudamericana İkinciliği: 2006

River Plate

Primera División (Arjantin): 2008 Clausura şampiyonluğu

Barcelona

La Liga: 2012-13

Copa del Rey: 2011-12

Supercopa de España: 2011, 2013

UEFA Süper Kupası: 2011

FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 2011

Millî takım