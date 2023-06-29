Yayınlanma: 29.06.2023 - 10:08

Güncelleme: 29.06.2023 - 10:08

Arsenal, Alman futbolcu Havertz'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Chelsea forması giyen 24 yaşındaki futbolcunun uzun süreli sözleşme imzaladığı kaydedildi. Futbolseverler, Kai Havertz'in kim olduğunu, nereli ve kaç yaşında olduğunu merak ediyor. Kai Havertz'in hangi takımlarda futbol oynadığı araştırılıyor. Peki, Kai Havertz kimdir, nereli, kaç yaşında? Kai Havertz hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Kai Havertz hakkında merak edilenler...

KAİ HAVERTZ KİMDİR?

Kai Lukas Havertz, 11 Haziran 1999 yılunda Almanya'nın Aachen şehrinde dünyaya geldi. Havertz, futbola amatör takımlardan Alemannia Mariadorf'ta başladı. 2008 yılında 2. Bundesliga ekibi Alemannia Aachen'le anlaştı ve iki yıl kulübün akademisinde yer aldıktan sonra 11 yaşında Bayer Leverkusen'e katıldı. 2016 yılında 17 yaş altı ekibinde 18 gol atan futbolcu, 17 yaş altı gümüş Fritz Walter Madalyası kazandı ve ertesi yıl Leverkusen'in as takımına alındı.

Havertz, Bayer Leverkusen ile ilk maçına 15 Ekim 2016 tarihinde Bundesliga'da 2-1 yenildikleri Werder Bremen karşısında çıkarken, oyuna ikinci yarıda Charles Aránguiz'in yerine dâhil oldu. Sahaya girdiğinde 17 yıl ve 126 günle kulübün Bundesliga'da ilk maçına çıkan en genç futbolcusu oldu.

14 Nisan 2018 tarihinde Havertz, 18 yıl ve 307 gününde 50 Bundesliga maçına ulaşarak bunu başaran en genç futbolcu olarak Timo Werner'ın rekorunu kırdı.

26 Ocak 2019 tarihinde Wolfsburg'u 3-0 yendikleri maçta penaltıdan en genç gol atan futbolcu olduğunda 19 yaşındaydı ve yaşının yedi ay ve altıncı günündeydi.

2019-20 sezonunun ilk haftasında Havertz, 3-2 yendikleri Paderborn'a attığı golle, 25 Bundesliga golü atan Köppel'in ardından tüm zamanların en genç ikinci futbolcusu oldu. Aralık ayında 20 yıl, altı ay ve dördüncü gününde 2-0 yendikleri Köln maçında 100. Bundesliga maçına ulaşarak Werner'ın bunu başaran en genç futbolcu rekorunu kırdı.

2020-2021 sezonu yaz transfer döneminde 80 milyon Euro karşılığında Chelsea FC'ye transfer oldu.

KAİ HAVERTZ HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2003-2009 Alemannia Mariadorf

2009-2010 Alemannia Aachen

2010-2017 Bayer Leverkusen

2016-2020 Bayer Leverkusen

2020-2023 Chelsea

2023- Arsenal

KAİ HAVERTZ MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2014-2015 Almanya U-16 6 (2)

Almanya U-16 6 (2) 2015-2016 Almanya U-17 16 (7)

Almanya U-17 16 (7) 2017-2018 Almanya U-19 8 (7)

Almanya U-19 8 (7) 2018- Almanya

KAİ HAVERTZ BAŞARILARI