Yayınlanma: 28.06.2023 - 19:10

Güncelleme: 28.06.2023 - 19:10

Şevval Sam, FOX'ta yayımlanan Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Ender karakteri ile adından sıkça söz ettiriyor. Şevval Sam hakkında aramalar hız kazandı. Şevval Sam'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu, oynadığı dizi ve filmler, şarkıları merak ediliyor. Peki Şevval Sam kimdir, kaç yaşında, nereli? Şevval Sam hangi dizi ve filmlerde oynadı? Şevval Sam'ın şarkıları neler?

ŞEVVAL SAM KİMDİR?

Şevval Sam, 11 Kasım 1973'te İstanbul'da doğdu. Annesi Rumeli kökenli Leman Sam şarkıcı, babası Selim Sam müzisyendir. Kendisinden iki yaş büyük Şehnaz adlı bir ablası vardır. İlk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda okuyan Sam, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnsaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu.

Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde tamamladı. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı efsane eski futbolcusu Metin Tekin ile evli kaldı ve bu evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu oldu. Sanatçı Leman Sam'ın kızı olan sanatçı, çeşitli sinema film ve dizilerde rol aldı.

ŞEVVAL SAM HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Süper Baba

Feride - Feride

Aşkın Dağlarda Gezer

Yıldızların Altında - Türkan

Karaoğlan - Ece Sultan

Gülbeyaz - Gülbeyaz

Müjgan Bey - Müjgan

Çocuğun Var Derdin Var - Zeynep

Yine de Aşığım - Ayşe

Yaşanmış Şehir Hikayeleri - Ece Yıldız

Derman' - Dr.Derman Özersoy-

Acayip Hikayeler - Müge

Muhteşem Yüzyıl

Kara Kutu

Bodrum Masalı

Yasak Elma - Ender Ekinci

ŞEVVAL SAM FİLMLERİ NELERDİR?

Siyah Beyaz - Ayten

Gönül - Sefure

Paranın Kokusu

Yüreğine Sor

Kara At Hatıraları

Sen Olmak

Ziyaret

2004

Cafe

Martılar ve İstanbul

ŞEVVAL SAM ŞARKILARI NELERDİR?

Sek

Istanbul's Secrets

Karadeniz

Has Arabesk

II Tek

Tango

Toprak Kokusu

Nanninom