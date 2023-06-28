Şevval Sam kimdir, kaç yaşında, nereli? Şevval Sam hangi dizi ve filmlerde oynadı? Şevval Sam'ın şarkıları neler?

Şevval Sam Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Ender karakterini canlandırıyor. Şevval Sam hakkında aramalar hız kazandı. Şevval Sam'in kim olduğu, kaç yaşında olduğu, oynadığı dizi ve filmler merak ediliyor. Peki, Şevval Sam kimdir, kaç yaşında, nereli? Şevval Sam hangi dizi ve filmlerde oynadı? Şevval Sam'ın şarkıları neler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2023 - 19:10
Şevval Sam kimdir, kaç yaşında, nereli? Şevval Sam hangi dizi ve filmlerde oynadı? Şevval Sam'ın şarkıları neler?
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Şevval Sam, FOX'ta yayımlanan Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Ender karakteri ile adından sıkça söz ettiriyor. Şevval Sam hakkında aramalar hız kazandı. Şevval Sam'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu, oynadığı dizi ve filmler, şarkıları merak ediliyor. Peki Şevval Sam kimdir, kaç yaşında, nereli? Şevval Sam hangi dizi ve filmlerde oynadı? Şevval Sam'ın şarkıları neler?

ŞEVVAL SAM KİMDİR?

Şevval Sam, 11 Kasım 1973'te İstanbul'da doğdu. Annesi Rumeli kökenli Leman Sam şarkıcı, babası Selim Sam müzisyendir. Kendisinden iki yaş büyük Şehnaz adlı bir ablası vardır. İlk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda okuyan Sam, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnsaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu.

Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde tamamladı. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı efsane eski futbolcusu Metin Tekin ile evli kaldı ve bu evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu oldu. Sanatçı Leman Sam'ın kızı olan sanatçı, çeşitli sinema film ve dizilerde rol aldı.

ŞEVVAL SAM HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Süper Baba 

Feride - Feride

Aşkın Dağlarda Gezer 

Yıldızların Altında - Türkan

Karaoğlan - Ece Sultan

Gülbeyaz - Gülbeyaz

Müjgan Bey - Müjgan 

Çocuğun Var Derdin Var - Zeynep

Yine de Aşığım - Ayşe

Yaşanmış Şehir Hikayeleri - Ece Yıldız

Derman' - Dr.Derman Özersoy-

Acayip Hikayeler - Müge

Muhteşem Yüzyıl 

Kara Kutu 

Bodrum Masalı 

Yasak Elma - Ender Ekinci

ŞEVVAL SAM FİLMLERİ NELERDİR?

Siyah Beyaz - Ayten

Gönül - Sefure

Paranın Kokusu

Yüreğine Sor

Kara At Hatıraları

Sen Olmak

Ziyaret

2004

Cafe

Martılar ve İstanbul

ŞEVVAL SAM ŞARKILARI NELERDİR?

Sek 

Istanbul's Secrets 

Karadeniz 

Has Arabesk 

II Tek 

Tango 

Toprak Kokusu 

Nanninom


Şevval Sam Yasak Elma fox kimdir?

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