Şevval Sam kimdir, kaç yaşında, nereli? Şevval Sam hangi dizi ve filmlerde oynadı? Şevval Sam'ın şarkıları neler?
Şevval Sam Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Ender karakterini canlandırıyor. Şevval Sam hakkında aramalar hız kazandı. Şevval Sam'in kim olduğu, kaç yaşında olduğu, oynadığı dizi ve filmler merak ediliyor. Peki, Şevval Sam kimdir, kaç yaşında, nereli? Şevval Sam hangi dizi ve filmlerde oynadı? Şevval Sam'ın şarkıları neler?
Şevval Sam, FOX'ta yayımlanan Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Ender karakteri ile adından sıkça söz ettiriyor. Şevval Sam hakkında aramalar hız kazandı. Şevval Sam'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu, oynadığı dizi ve filmler, şarkıları merak ediliyor. Peki Şevval Sam kimdir, kaç yaşında, nereli? Şevval Sam hangi dizi ve filmlerde oynadı? Şevval Sam'ın şarkıları neler?
ŞEVVAL SAM KİMDİR?
Şevval Sam, 11 Kasım 1973'te İstanbul'da doğdu. Annesi Rumeli kökenli Leman Sam şarkıcı, babası Selim Sam müzisyendir. Kendisinden iki yaş büyük Şehnaz adlı bir ablası vardır. İlk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda okuyan Sam, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnsaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu.
Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde tamamladı. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı efsane eski futbolcusu Metin Tekin ile evli kaldı ve bu evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu oldu. Sanatçı Leman Sam'ın kızı olan sanatçı, çeşitli sinema film ve dizilerde rol aldı.
ŞEVVAL SAM HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Süper Baba
Feride - Feride
Aşkın Dağlarda Gezer
Yıldızların Altında - Türkan
Karaoğlan - Ece Sultan
Gülbeyaz - Gülbeyaz
Müjgan Bey - Müjgan
Çocuğun Var Derdin Var - Zeynep
Yine de Aşığım - Ayşe
Yaşanmış Şehir Hikayeleri - Ece Yıldız
Derman' - Dr.Derman Özersoy-
Acayip Hikayeler - Müge
Muhteşem Yüzyıl
Kara Kutu
Bodrum Masalı
Yasak Elma - Ender Ekinci
ŞEVVAL SAM FİLMLERİ NELERDİR?
Siyah Beyaz - Ayten
Gönül - Sefure
Paranın Kokusu
Yüreğine Sor
Kara At Hatıraları
Sen Olmak
Ziyaret
2004
Cafe
Martılar ve İstanbul
ŞEVVAL SAM ŞARKILARI NELERDİR?
Sek
Istanbul's Secrets
Karadeniz
Has Arabesk
II Tek
Tango
Toprak Kokusu
Nanninom
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü ekonomist doların duracağı noktayı açıkladı
- AKP’li Ensarioğlu’ndan açıklama!
- İYİ Parti'den Merdan Yanardağ açıklaması
- AKP’liler Öcalan’ı böyle savunmuştu!
- Canlı yayında çıplaklık kavgası
- DNA testiyle 100 milyon liralık servete ortak oldu
- Prof. Dr. Naci Görür deprem beklediği yerleri açıkladı
- Galatasaraylı yıldızdan taraftarları rahatlatan paylaşım
- Yanardağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
- Arda Güler'in tercihi belli oldu