Alexis Sanchez'den transfer kararı: Barcelona'yı bekliyor
Adı Galatasaray ile anılan Inter'in hücum oyuncusu Alexis Sanchez kararını verdi. La Liga'da oynamak isteyen futbolcu Barcelona'dan haber bekliyor.
Transfer döneminde adı Galatasaray ile sıkça anılan Alexis Sanchez ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Şilili yıldızın Barcelona'ya transfer olma durumuyla ilgili gelişmeleri İtalyan basını duyurdu.
Corriere dello Sport'un haberine göre; Alexis Sanchez, Barcelona'ya dönme konusunda çok heyecanlı. Ancak; mali durumlar transferin önündeki en büyük engel.
Alexis Sanchez, ayrılmaya hazırlandığı Inter'de 7 milyon Euro kazanıyor. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl olsa da hem kulüp hem de kendisi ayrılığa sıcak bakıyor.
GALATASARAY'A OLUMSUZ CEVAP
2011-14 arasında Barcelona forması giyen ve burada ciddi popülerlik kazanan futbolcu daha sonra kariyerine İngiliz ekibi Arsenal'de devam etmişti. Sanchez'in yakın zamanda Galatasaray'dan aldığı teklifi reddettiği öne sürülmüştü.
Inter'de geçen sezon 39 maçta 1342 dakika süre alan Alexis Sanchez, 9 gol 4 asistlik performans sergiledi. 33 yaşındaki futbolcu daha önce Manchester United, Arsenal, Barcelona, Udinese, River Plate ve Colo Colo'da oynadı.
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