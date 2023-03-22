Galatasaraylı futbolcu Nicolo Zaniolo milli arayı boş geçmeyecek
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo'nun uluslararası maçlar için verilen arada özel fizyoterapist ile çalışmalarına devam edeceği belirtildi.
Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, bir an önce form tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Nicolo Zaniolo
FİZYOTERAPİST TUTTU
Sporx'in haberine göre Nicolo Zaniolo, lige verilen arada kendisine özel fizyoterapist tuttu. Haberde, teknik direktör Okan Buruk'un 23 yaşındaki İtalyan yıldızı Süper Lig'deki Adana Demirspor maçında ilk 11'de oynatacağı kaydedildi.
Galatasaray formasıyla 2 resmi maça çıkan Zaniolo, bu maçlarda 1 gol kaydetmeyi başardı.
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