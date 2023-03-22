Galatasaraylı futbolcu Nicolo Zaniolo milli arayı boş geçmeyecek

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 12:53

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 12:53

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, bir an önce form tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Nicolo Zaniolo

FİZYOTERAPİST TUTTU

Sporx'in haberine göre Nicolo Zaniolo, lige verilen arada kendisine özel fizyoterapist tuttu. Haberde, teknik direktör Okan Buruk'un 23 yaşındaki İtalyan yıldızı Süper Lig'deki Adana Demirspor maçında ilk 11'de oynatacağı kaydedildi.

Galatasaray formasıyla 2 resmi maça çıkan Zaniolo, bu maçlarda 1 gol kaydetmeyi başardı.