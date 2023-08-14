Aleyna Özkan, 23 Yaş Altı Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

23 Yaş Altı Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Aleyna Özkan, kadınlar 50 metre kelebekte gümüş madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2023 - 13:25
Aleyna Özkan, 23 Yaş Altı Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
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İrlanda/Dublin’in ev sahipliği yaptığı U23 Avrupa Yüzme Şampiyonası’nda milli yüzücü Aleyna Özkan, 50 metre kelebek kadınlar finalindeki 26.17’lik derecesiyle Avrupa 2.’si oldu ve gümüş madalya kazandı. 

Aleyna Özkan bu derecesiyle aynı zamanda Açık Yaş Türkiye rekorunun da sahibi oldu.


Aleyna Özkan Avrupa Yüzme Şampiyonası Gümüş Madalya

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