Aleyna Özkan, 23 Yaş Altı Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Yayınlanma: 14.08.2023 - 13:25

Güncelleme: 14.08.2023 - 13:32

İrlanda/Dublin’in ev sahipliği yaptığı U23 Avrupa Yüzme Şampiyonası’nda milli yüzücü Aleyna Özkan, 50 metre kelebek kadınlar finalindeki 26.17’lik derecesiyle Avrupa 2.’si oldu ve gümüş madalya kazandı.

Aleyna Özkan bu derecesiyle aynı zamanda Açık Yaş Türkiye rekorunun da sahibi oldu.