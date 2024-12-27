Ali Çamlı, istifa dilekçesini sundu!
Galatasaray maçı sonrasın tepkiler ve küfürler nedeniyle istifa ettiğini açıklayan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, resmen dilekçesini verdi.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da başkan Ali Çamlı, görevinden istifa etti.
Galatasaray ile oynanan maçın ardından tepkiler ve küfürler nedeniyle istifa edeceğini söyleyen Ali Çamlı, istifa dilekçesini yönetim kuruluna sundu.
Ali Çamlı'nın istifa dilekçesi şu şekilde:
"15.09.2024 tarihli olağanüstü seçimli genel kuruldan itibaren büyük bir gururla ve özveriyle sürdürmüş olduğum Kayserispor Futbol Kulübü Başkanlığı'ndan ve kulüp içerisinde yer aldığım diğer tüm vazifelerimden, Kayserisporumuzun yüksek menfaatleri gereği 22.12.2024 tarihi itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım.
Başkanlık vazifesini ifa ettiğim süreçte hem şehrimizin medarıiftiharı Kayserispor Kulübümüze hem de şahsıma göstermiş olduğunuz destek ve teveccühlere minnettar olduğumu bildirir, bundan sonraki süreçte de Kayserimizin ve Kayserisporumuzun bir neferi olarak tüm gücümle destek olmaya devam edeceğimi belirtir, gereğinin takdir ve ifasını saygılarımla arz ve talep ederim."
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