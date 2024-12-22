Kayseri deplasmanında 5 gollü galibiyet: Lider Galatasaray puan farkını 8'e yükseltti! Kayserispor 1-5 Galatasaray

Yayınlanma: 22.12.2024 - 14:53

Güncelleme: 22.12.2024 - 18:09

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 5-1 kazandı.

Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 4 ve 71. dakikalarda Victor Osimhen, 29 ve 87. dakikalarda Barış Alper Yılmaz, 51. dakikada ise Yunus Akgün kaydetti. Kayserispor'un tek golünü 14. dakikada Bahoken attı.

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıktı.

DEPLASMANDA KAZANIYOR

Sarı kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı. Galatasaray ayrıca Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 20 maçta yenilmedi.

Son olarak 27 Ağustos tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys'a sahasında 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 20 maçta 15 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

DAUM'U GERİDE BIRAKTI

Okan Buruk; Kayserispor'u mağlup etmelerinin ardından Christoph Daum'u geçerek 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör oldu.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 44 yaptı ve Fenerbahçe ile arasındaki farkı 8'e çıkardı. Kayserispor 15 puanda kaldı.

Bir sonraki haftada Galatasaray, Göztepe ile oynayacak. Kayserispor ise Bodrum FK deplasmanına gidecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Kayserispor 1-5 Galatasaray

98' TEHLİKELİ ATAK! Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada top doğrudan kaleye yöneldi, ancak Muslera topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Ceza sahasının soluna açılan topa Boa Morte, boş kaleye şut çekmek için hamle yaptı ancak biraz geç kaldı. Ardından Abdülkerim araya girerek tehlikeyi önledi.

97' TEHLİKELİ ATAK! Barış Alper, ceza sahası sağından kale önüne yerden çevirdi. Davinson Sanchez'in yakın mesafeden yaptığı vuruşta top Onurcan'ın yüzüne çarparak uzaklaştı.

91' Ackah, ceza sahası dışından şut denedi. Top üstten dışarı gitti. Galatasaray, kale vuruşu kullanacak.

88' Galatasaray'da Torreira yerine Berat Luş oyuna dahil oldu.

87' GOOOLL!!! Batshuayi, orta alandan sol kanatta bulunan Yunus'a pasını verdi. Yunus, ceza sahasının sağına hareketlenen Barış Alper'e derin bir top gönderdi. Barış Alper, sağ ayağının üstüyle sert bir şut çekti ve top, üst direğe çarparak ağlarla buluştu.

86' Galatasaray'da Osimhen yerine Metehan Baltacı oyuna dahil oldu.

83' Kayserispor'da Carole ve Bahoken yerine Nazon ile Talha mücadeleye dahil oldu.

78' Galatasaray'da Mertens, Kaan Ayhan ve Jakobs yerine Batshuayi, Jelert ve Berkan oyuna dahil oldu.

77' Osimhen, ceza sahası solunda topla buluşarak sol ayağının üstüyle şutunu çekti top kalenin üstünden dışarı gitti.

71' GOOOLL!!! Muslera'nın kullandığı serbest vuruşta, orta alanda iki Kayserisporlu oyuncu aynı anda topa yükseldi ve top geriye doğru açıldı. Yunus Akgün, topu kontrol ederek ceza sahasının sağına hareketlenen Osimhen'e yerden bir pas verdi. Osimhen, ceza sahasının sağından yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

70' Bourabia, Muslera'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

69' TEHLİKELİ ATAK! Yunus Akgün, Osimhen'e derin bir pas gönderdi, ancak savunma araya girdi. Top, penaltı noktasının sağında Mertens'in önünde kaldı. Mertens, sağ ayağının üstüyle şutunu çekti, ancak kaleci Onurcan topu çelmeyi başardı. Dönen topa Yunus Akgün vurdu, ancak meşin yuvarlak dışarı çıktı. Kayserispor, kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

67' Kullanılan köşe vuruşunda savunma topu karşıladı. Ceza sahasının dışına açılan topta Kaan bekletmeden vuruşunu yaptı top doğrudan dışarı gitti.

66' Osimhen, sol kanattan topu taşıyarak ceza sahasına hareketlenen Barış Alper'e derin bir top gönderdi. Barış Alper'den öne Attamah araya girerek topu dışarı gönderdi. Galatasaray, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

65' Gerekli önlemlerin alınmasının ardından oyuna kaldığı yerden devam ediliyor.

61' Bir Kayserispor taraftarı saha içine girdi. Hakem Mehmet Türkmen oyunu durdurdu.

58' Kayserispor'da Karimi yerine Bourabia oyuna dahil oldu.

56' Kaan Ayhan, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Osimhen'i aşan top dışarı çıktı. Kayserispor, kale vuruşu kullanacak.

51' GOOOLL!!! Kayserispor'un kullandığı köşe vuruşunda top ceza sahası dışına açıldı. Kartal Kayra, bekletmeden şutunu çekti, ancak top Mertens'in sırtından geri döndü. Bu pozisyonun ardından Galatasaray, Yunus Akgün ile kontra atağa çıktı. Yunus, topu ceza yayına kadar sürerek sol ayağının üstüyle şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

50' TEHLİKELİ ATAK! Gökhan, sağ kanattan ceza sahasına hareketlenen Boa Morte'ye derin bir top gönderdi. Boa Morte, topa son anda dokundu. Top Muslera'ya çarparak dışarı gitti. Kayserispor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

47' Karimi, sol kanattan koşu yapan Boa Morte'ye pasını verdi ancak Boa Morte topa yetişemedi. Galatasaray, kale vuruşu kullanacak.

42' Ali Karimi'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Fernando Muslera topu kornere çelmeyi başarıyor.

38' Stephane Bahoken'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Fernando Muslera topa hakim olmayı başarıyor.

29' GOOOLL!!! Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golü ile maçta tekrar öne geçiyor. Victor Osimhen'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Yunus Akgün'ün altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşta Onurcan Piri topu uzaklaştırmayı başarıyor. Dönen topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz, sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Onurcan Piri'nin yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

15' Miguel Cardoso'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Aylton Boa Morte'nin yaptığı vuruşta top savunmadan geri geliyor.

14' GOOOLL!!! Bellona Kayserispor, Stephane Bahoken'in golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Kartal Kayra Yılmaz'ın ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Stephane Bahoken, ön direkten gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Fernando Muslera'nın yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

4' GOOOLL!!! Galatasaray, Victor Osimhen'in golü ile maçta öne geçiyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Victor Osimhen, yaptığı vuruşla kaleci Onurcan Piri'nin solundan meşin yuvarlağı köşede ağlarla buluşturmayı başarıyor.

2' Galatasaray penaltı kazanıyor! Joseph Attamah'ın, ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösteriyor.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük çaldı!