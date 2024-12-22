Galatasaray mağlubiyetinin ardından Kayserispor'da istifa!

Yayınlanma: 22.12.2024 - 18:31

Güncelleme: 22.12.2024 - 18:37

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un başkanı Ali Çamlı, Galatasaray'a 5-1 yenildikleri maçın ardından istifa kararı aldı.

Maçın ardından konuşan Ali Çamlı, taraftarların çağrısı üzerine istifa ettiğini duyurdu.

Ali Çamlı yaptığı açıklamada "İstifa ediyorum! O istifa diye bağıranlar gelsin yönetsinler takımı" ifadelerini kullandı.