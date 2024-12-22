Galatasaray mağlubiyetinin ardından Kayserispor'da istifa!

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray yenilgisi sonrasında görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Galatasaray mağlubiyetinin ardından Kayserispor'da istifa!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2024 - 18:31

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un başkanı Ali Çamlı, Galatasaray'a 5-1 yenildikleri maçın ardından istifa kararı aldı.

Maçın ardından konuşan Ali Çamlı, taraftarların çağrısı üzerine istifa ettiğini duyurdu.

Ali Çamlı yaptığı açıklamada "İstifa ediyorum! O istifa diye bağıranlar gelsin yönetsinler takımı" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Ali Çamlı #kayserispor #istifa

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