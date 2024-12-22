Galatasaray mağlubiyetinin ardından Kayserispor'da istifa!
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray yenilgisi sonrasında görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un başkanı Ali Çamlı, Galatasaray'a 5-1 yenildikleri maçın ardından istifa kararı aldı.
Maçın ardından konuşan Ali Çamlı, taraftarların çağrısı üzerine istifa ettiğini duyurdu.
Ali Çamlı yaptığı açıklamada "İstifa ediyorum! O istifa diye bağıranlar gelsin yönetsinler takımı" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Ali Çamlı #kayserispor #istifa
Spor Haberleri
- Göztepe iç sahadaki galibiyet serisini 7 maça çıkardı
- Kayserispor'da flaş istifa!
- Okan Buruk'tan bir rekor daha!
- Trabzon'da 11'ler belli oldu!
- Kayserispor - Galatasaray maçında olay!
- Dybala'dan transfer açıklaması!
- Gürcistan Başbakanı açıkladı: Seçimler yenilenecek mi?
- Hasan Arat'ın canlı yayın programı ertelendi!
- Dybala yıldızlaştı, Roma 5 golle kazandı!
- Gaziantep FK evinde Antalyaspor'u devirdi!
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da hissedilen deprem!
- Türkiye'nin en ünlü tekstil devi kapandı
- SMA'lı bebeğin babası intihar etti!
- Türkiye bağlantıları dikkat çekti!
- Muğla'da helikopter kazası: 4 kişi öldü!
- 'Su sorununu çözmek, DSİ'nin görevi değil'
- 'Ev hapsi' kararının ardından ilk kez konuştu
- 190 milyon dolarlık dev rövanşta kazanan belli oldu!
- İstanbul Barosu hakkında soruşturma!
- Mide küçültme ameliyatına girdi, doktorlar şoke oldu