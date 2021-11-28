Ali Gültiken: "Takımın bu görüntüsünü kabul etmiyorum"
Ünlü golcü ve yorumcu Ali Gültiken, "Şampiyon bir kadronun oynadığı son 6 lig maçının 5'ini kaybetmiş olmasının mazeretlerini de kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın efsanevi golcülerinden Ali Gültiken, farklı Giresunspor yenilgisini değerlendirirken, "Bu görüntüyü kabul etmiyorum" ifadesini kullandı.
İşte Ali Gültiken'in yorumları:
"Geçen sezonu şampiyonlukla kapatmış üstüne bunu bir de Türkiye Kupası ile taçlandırmış bir takımın bu görüntüsünü kabul etmiyorum. Şampiyon bir kadronun oynadığı son 6 lig maçının 5'ini kaybetmiş olmasının mazeretlerini de kabul etmiyorum. Oyun içerisindeki kabullenişi, sıradanlığı ve boş vermişliği de kabul etmiyorum. Yeni gelen transferlerin verimsizliğini, katkısızlığını ve etkisizliğini de kabul etmiyorum. Geçen sezon büyük bir liderlik gösterip takımın başarısında başrol oynayan Sergen Yalçın'ın bu kadar uzun süren başarısızlık sürecinde takımına etki edememesini de kabul etmiyorum."
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