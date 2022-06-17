Ali Koç, Anthony Nwakaeme için 'yaşlı' demişti, görüşmelerin başladığı iddia edildi
Anthony Nwakaeme, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trabzonspor'dan ayrıldığını açıklamıştı. Nwakaeme'nin kariyerine Türkiye'de yaşamaya devam etmek istediği bilinirken, sürpriz bir gelişme yaşandı.
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da takımda kalmasını istediği 33 yaşındaki yıldız ile uzun süren görüşmelerde ücret ve sözleşmesi süresinde ortak payda da mutabık kalınamayınca anlaşma sağlanamamıştı.
Nwakaeme, 16 Haziran Perşembe günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı. Tecrübeli yıldız açıklamasında, "Sevgili Trabzonspor taraftarları. Beni sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Bu yüzden ayrılan benmişim gibi görünecek. Onlar da benim piyasa değerimi etkilemeye çalışacaklar. Sadece sizi sevdiğimi bilin. Burada mutlulukla geçen 4 yıl içerisinde 1 şampiyonluk kupası, 1 süper kupa kazandık ve birlikte tarih yazdık. Her şey için çok teşekkürler. Hiçbir şeyi asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.
YENİ DURAĞINI GANA BASINI YAZDI
Anthony Nwakaeme'in yeni durağı futbolseveler tarafından merak edilirken, sürpriz bir gelişme yaşandı.
Gana basınında yer alan habere göre Nijeryalı futbolcu, Trabzonspor ile yollarını ayırmasının ardından rotasını İstanbul'a çevirdi. Haberde, Nwakaeme'nin Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapacağı ileri sürüldü.
Trabzonspor formasıyla 145 maça çıkan tecrübeli kanat oyuncusu, bordo mavili formayla 47 gol, 40 asist yapmayı başarmıştı.
ALİ KOÇ "YAŞLI, ALMAM" DEMİŞTİ
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, adı Fenerbahçe ile anılan Nwakaeme ile ilgili yaptığı açıklamada, "Nwakaeme'yi alamam, o da yaşlı. Bu sene maçların yüzde 30'unu kaçırdı. 13-14 maç kaçırdı yanlışım yoksa. Nwakaeme, Allah'ı var, Trabzonspor'a transfer olduktan sonra parasını hak etti" ifadelerini kullanmıştı.
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