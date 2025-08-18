Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ali Koç bizzat devreye girdi: Kerem Aktürkoğlu transferinde sona doğru!

Ali Koç bizzat devreye girdi: Kerem Aktürkoğlu transferinde sona doğru!

18.08.2025 10:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Ali Koç bizzat devreye girdi: Kerem Aktürkoğlu transferinde sona doğru!

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferi için son hamlesini yapacağı ve başkan Ali Koç'un pürüzleri kaldırmak için bugün Benfica ile görüşme gerçekleştireceği iddia edildi.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertliler bir süredir peşinde olduğu milli futbolcu için son kez atağa kalkıyor.

TRANSFERİN EN GEÇ YARIN AKŞAMA KADAR BİTİRİLMESİ PLANLANIYOR

Haber Global'in aktardığı habere göre Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için final görüşmelerine başladı. Sarı-lacivertliler bu transferi en geç yarın akşama kadar noktalamayı planlıyor.

ALİ KOÇ BUGÜN BENFICA İLE GÖRÜŞECEK

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da Kerem Aktürkoğlu transferinde bizzat devreye girerken, başkan bugün ufak pürüzlerin giderilmesi ve ödeme planı üzerinde Benfica ile görüşmeler gerçekleştirecek.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Benfica #kerem aktürkoğlu