Ali Koç, Fenerbahçeli futbolcuları uyardı

12 Ocak 2022 Çarşamba, 07:00

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından dün Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne gidip Sarı-Lacivertli futbolcularla görüştü. Koç, takımın kötü gidişatıyla ilgili görüşlerini belirtip, hem futbolcuları hem de teknik heyet grubunu uyardı. Başkan Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

"VAZGEÇEN VARSA AYRILALIM’"

Bu olumsuz duruma birlikte geldik, Fenerbahçe’yi buradan çıkaracak olan bizleriz. Bireysel olarak hepiniz üst düzey oyuncularsınız ancak ne yazık ki takım olamadık. Kimsenin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Eğer buradaysanız vazgeçme, bırakma, boşverme lüksünüz yok! Eğer vazgeçen varsa hemen söylesin yollarımızı ayıralım.

"SORUMLULUK ALIN"

Burada olmak, bu formayı taşımak istiyorsanız gereken sorumluluğu alıp durumun ciddiyetinin farkında olduğunuzu gösterin.

"4 AY VAR AYAĞA KALKIN"

- Ligin bitmesine 4 aylık süre var. Bu süreçte ayağa kalkıp, Fenerbahçe için gereken mücadeleyi ortaya koyup, ligi olabilecek en iyi noktada bitirmeliyiz. Türkiye Kupası’nda son maça dek, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de gidebileceğimiz en iyi yere gitmemiz gerekiyor.

- Fenerbahçe takımı, genç ve gelecek vadeden oyuncuların yanı sıra büyük kulüplerde forma giymiş tecrübeli isimlerden oluşuyor. Herkes birbirinin elinden tutarak gerekeni yapmalı ve bu takımı ayağa kaldırmalı.

"TARAFTARIMIZI ÜZDÜK"

Bu süreçte taraftarlarımızı kırdık, üzdük ve onların bizlere olan desteklerinde azalma yaşıyoruz. Her şeyin farkındayız. Ancak takımımız için hepimiz sorumluluğu üstlenip tüm bu zorlukları da birlikte aşacağız.