Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un son durumu hakkında açıklama yapıldı

Koronavirüse yakalandığı duyurulan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un son durumu hakkında açıklama yapıldı.

İHA
10 Ocak 2022 Pazartesi, 16:17
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un son durumu hakkında açıklama yapıldı
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Daha önceden koronavirüse yakalandığı duyurulan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un son yapılan testinin negatif çıktığı açıklandı.

Son yapılan PCR testinde Başkan Koç'un testi negatif çıkarken, bugün oynanan Fenerbahçe U19 - Adana Demirspor U19 mücadelesini Dereağzı Tesisleri'nde takip ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, koronavirüse ikinci kez yakalanmıştı.


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