Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un son durumu hakkında açıklama yapıldı
Koronavirüse yakalandığı duyurulan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un son durumu hakkında açıklama yapıldı.
Daha önceden koronavirüse yakalandığı duyurulan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un son yapılan testinin negatif çıktığı açıklandı.
Son yapılan PCR testinde Başkan Koç'un testi negatif çıkarken, bugün oynanan Fenerbahçe U19 - Adana Demirspor U19 mücadelesini Dereağzı Tesisleri'nde takip ettiği öğrenildi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, koronavirüse ikinci kez yakalanmıştı.
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