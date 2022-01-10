Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün teknik direktör çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Gazetecilerle biraraya gelen başkan Ali Koç çalışmaların son durumu hakkında konuştu.
ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI
"Testim negatife döndü. Bu durum görüşmeleri sekteye uğrattı. Nihayet görüşmeler için yarın birkaç ülkeye seyahatim başlayacak. Teknik direktörü belirlememiz 1-2 hafta daha sürebilir.
Bazı kalibredeki isimler sezon ortasında gelmek istemiyor. Haziran ayında çalışacağımız hocaya rehberlik edecek bir hoca modeli de olabilir.
Kimsenin sorgulayamayacağı bir hoca planınız var ise bu düğmeye basıp ertesi gün gerçekleşmiyor. Görüştüğümüz bir hoca var ki maddiyattan önce sistem ve projeyi konuşmak istiyor.”
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yılmaz Vural iddialarına "Yılmaz Hocayı çok severim çok iyi bir Fenerbahçelidir." şeklinde yanıt verdi.
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