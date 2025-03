Ali Koç: 'Hiçbir Fenerbahçeli kabul etmez'

Yayınlanma: 22.03.2025 - 18:50

Güncelleme: 22.03.2025 - 18:50

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ankara'da Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nin, (HUFEDER) iftar yemeğine katıldı. İftar için Ankara’ya giden Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, başkentte öncelikle Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti.

Ali Koç, ziyarette ATO Başkanı Gürsel Baran’a imzaladığı Fenerbahçe formasını verdi.

Ziyaretin ardından Koç ve yöneticiler HUFEDER’in organize ettiği iftar yemeğine geçti. İftara Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, HSK Üyeleri, yargı ve bürokrasi mensupları, Ankara Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği, Ankara Fenerbahçeliler Derneği ve Birleşik Fenerbahçeliler Derneği üyeleri de katıldı.

Ali Koç, yemek öncesi şunları söyledi:

"Gerçekten burada devletimizin yapı taşlarını oluşturan önemli kurumları temsil eden, gönlünde sarı lacivert aşk yanan dostlarla beraberiz. Bu da bizim için çok çok önemli bir akşam. Yoğun işleriniz, mesaileriniz var. Bir akıntıya kapılıp gidiyoruz. Sizlerin de sorumlulukları memleket açısından çok önemli. Her şeye rağmen vakit ayırıp bu geceyi bizlerle geçirdiğiniz için, üçüncüsünü yaptığımız Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğimizin iftar davetine katıldığınız için teşekkür ederim. Sıcak ve samimi bir ortamda geçtiğine inanıyorum. İnşallah her sene ya bu salonda ya da güzel Ankara’nın herhangi bir yerinde bu geleneğimizi hep beraber devam ettirebiliriz."

"FENERBAHÇE'NİN HAKKINI TESLİM EDECEKTİR"

"Derneğimizin kısa ismi HUFEDER. Bizim en genç derneklerimizden biri. Onlara özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sadece bu geceyi üçüncü kez organize ettikleri için değil. Yaptıkları işte gerçekten çok çok iyi oldukları için. İşlerini o kadar iyi yaptılar ki başkanları Alper Alpoğlu’nu yönetim kurulumuza aldık. Hukuk konularında ne kadar rahatladığımızı, desteklerini ve katma değer kattıklarını anlata anlata bitiremem. Bilmeyen için söyleyeyim, bir maç varsa illa orada hukuki bir şey çıkıyor. Ya taraftarla ilgili bir şey ya girişlerde bir problem oluyor. Onun dışında da kulübümüzün çok mevzuları var. 3 Temmuz var, hala 4 Nisan’ın peşinde koşuyoruz. Biz inanıyoruz ki Türk adaleti er ya da geç iki konuda da Fenerbahçe’nin hakkını teslim edecektir. Bunun olması için sizlere de çok büyük vazifeler düşüyor. Sadece Cumhuriyet Dönemi değil, Osmanlı Dönemi’nde de biz hep kudretli olduk. Zamanın şartlarına göre her zaman güçlü bir devlet olduk. Bugün modern diye baktığımız ülkelerin yapmadığı birçok şeyi yaptık. Böyle bir ülkede hala 4 Nisan’ın faili meçhul olarak kalması hiçbir Fenerbahçelinin kabul edebileceği bir unsur değil. Ama daha da önemlisi hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kabul edebileceği bir unsur değil."

"FENERBAHÇE SPORTİF BAŞARI İÇİN DEĞERLERİNDEN SAPMAZ"

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, ülkemizin bugünleri ve yarınları için üzerimize düşen sorumlulukları olduğumuz her alanda yerine getirmek için uğraşıyoruz, çalışıyoruz ve çabalıyoruz. Tıpkı dünyanın en güzel ülkesi olan Türkiye’nin hem kurtuluşunda hem de kuruluşunda aldığımız roller gibi. Bilen bilir, Fenerbahçe bu Cumhuriyetin kurulmasında çok önemli vazifeler edinmiş, gayretiyle yerine getirmiştir. Pek çok sporcusu şehit edilmiştir. Büyükbabamın bir lafı vardır, küçüklüğümüzden beri bizlere söyler, yaşım ilerledikçe daha iyi anladım. “Çok şükür Allah bize dünyanın en güzel ülkesini vermiş, kıymetini bilelim” derdi. Yeri gelirdi sıkıntılı günlerde “Yeterince kıymetini bilmiyoruz” derdi ama her zaman ‘Rabbime şükürler olsun, dünyanın ne güzel ülkesini bize vermiş’ derdi. Ne kadar doğru şeyler söylediğini yaşımız ilerledikçe dönem nasıl bir dönem olursa olsun daha iyi anlıyoruz. Kıymetini bilelim ama Fenerbahçe de bu Cumhuriyetin, bu toprakların kıymetini çok çok iyi bilir. Bir sportif başarı ve rekabet avantajı için hiçbir zaman değerlerinden, ilkelerinden ve inandığı yoldan sapmaz. Bunun da böyle bilinmesini şu anki başkanınız olarak bilinmesini özelikle rica ediyorum."

"DÜŞÜNMENİZİ İSTEDİĞİM KONULARDAN BİRİ BU"

"Fenerbahçe, milli değerleri benliğinde hisseden Türkiye’nin spordaki gururu, ülkesini dünyada sayısız branşta temsil eden Dünyanın En Büyük Spor Kulübü. Biz bu vizyon ve hedef doğrultusunda Fenerbahçe’de hayatımızı sürdürürüz. Bu spor kulübü kurulduğu günden bugüne yani 118 yıldır aynı hedefler ile tüm sporcuları ve profesyonelleri ile spor alanında ülkemizi temsil etme sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaktadır. Hepimiz futbolun peşindeyiz ama bardağa nasıl baktığınıza bağlı. Nasıl olur da bir kulüp mücadele ettiği her branşta en tepeye oynar, yeri gelir olimpiyatlara en çok sporcu verir, yeri gelir Avrupa’da şampiyonluklar yaşar, yeri gelir dünya rekorlar kırar, yeri gelir birkaç gün önce olduğu gibi Dünya Şampiyonası’nda 4 kızımız bir altın, üç gümüş madalya kazanır ama ne hikmetse futbolda şans bir türlü yaver gitmez. Gece yatarken bunu bir kendinize sorun. Yönetimler gelir geçer, her alanda bunu başarır ama söz konusu futbol olduğunda ne hikmetse işler tıkanır. Veya başka türlü de bardağa bakabiliriz. Nasıl olur da bir takım hiçbir alanda başarılı olamaz ama bir tek söz konusu futbol olduğu zaman hele belirli bir dönemde son derece başarılı olabilir. O başarıyı sağlayan yöneticiler nasıl olur da diğer alanlarda başarıyı sağlayamaz. Düşünmenizi istediğim konulardan bir tanesi de bu."

"BİR TEK FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUĞU YOK"

"Fenerbahçe ana faaliyet alanı olan sporda en iyisini yapmak için elinden geleni yapar, ekonomik koşullar ve konjonktür ne olursa olsun biz rekabet ediyorsak en tepe için mücadele ederiz. Mesela olmuyor dediğimiz futbol alanında son 10 senenin tablosuna bakın Fenerbahçe bir veya iki puanla ikinci sıradadır. 5 seneye bakın üç puan öndeyiz. Tabloda yer alan diğer takımların şampiyonlukları var bir tek Fenerbahçe’nin yok. Bir de bu matematiği kafanızda düşünün. Çalışmaya mücadele etmeye ve armamızı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Biraz evvel bahsettiğim boksör kızlarımız bir evvelki Dünya Şampiyonası’nda ülkemizin kazandığı 5 altın madalyanın 4’ünü Fenerbahçeli sporcular kazandı. Bu kızlar ellerinde gururla taşıdıkları bayraklarla hem Türk sporcularının neler yapabileceğini gösterdiler hem de milyonlarca kız çocuğumuza ilham kaynağı oldular. Biz de onlarla ve tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz."

"ÜLKEMİZİN GELİŞMESİ İÇİN ÇORBADA TUZUMUZ OLMALI"

"Fenerbahçemizin ülkemizin ve dünyanın her köşesinde 182 derneği var. Her dernek buluşmamızda bizimle olan tüm taraftarlarımıza ortak bir cümle kullanıyoruz. ‘Kendinizi Fenerbahçe’nin bir temsilcisi olarak görüp olduğunuz şehirde, mahallede, köyde ihtiyaç olan her yerde gücünüzün yettiği kadar bu ihtiyaçlara destek olmaya çalışın. Sizin de çorbada tuzunuz olsun. Vatandaşlarımıza fayda sağlayın ve her daim iyi bir birey olun. Özel ve güzel ülkemiz bu bilinç ve hassasiyetle kuruldu. O şekilde bugünlere geldik. Millet olarak bu değerlerimizi sahiplenmek ve geliştirmek de hepimizin; hangi takımı tutarsanız tutun. Hangi partiye oy verirseniz, verin. Ülkenin hangi köşesinde yaşarsanız yaşayın ama topyekûn bizim ülkemizin gelişmesi için çorbada tuzumuz olmalı."