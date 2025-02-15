Ali Koç'tan Galatasaray'a çağrı: 'Kendine güvenen hemen başvurur'
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 24 Şubat'ta oynanacak derbi için Galatasaray'a yabancı hakem çağrısında bulundu.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Koç, Galatasaray'a derbi için çarpıcı bir çağrı yaptı.
Ali Koç'un açıklamaları şöyle:
"Adil rekabetin olmadığı, emeğin hiçe sayıldığı bir düzeni şiddetle reddediyoruz.
Çarpık düzen... 3 senedir sahasında kırmızı kart almayan, maçlarda oyuncuları kart görmeyeceğinin verdiği özgürlükle mücadele eden bu takımın, Avrupa'da 11 maçı olmuş. 28 sarı kart 3 kırmızı kart görmüşler.
Kendine güvenen, cesur olan hemen başvurur haftaya derbiye yabancı hakem gelsin diye, hemen. Zaten siz, biz ilk söyledik diyorsunuz yabancı VAR'ı. Neyi bekliyoruz? Bizim zaten durumumuz açıkça ortada. Böyle tablolar olunca istemiyorsunuz.
Mevcut hocalarıyla 94 lig maçında 6 kırmızı kart görmüşler. Aynı hocanın görevde bulunduğu Avrupa maçlarında 25 maçta 6 kırmızı kart almışlar.
94 iç saha 25 dış saha sonuç 6'şar kırmızı kart. Onun için siz burada muvaffak oluyorsunuz, onun için düzen çarpık."
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