Ali Koç istifa etmişti: Kulüpler Birliği'nde kritik toplantı!
Kulüpler Birliği'nin, Ali Koç'un başkanlıktan istifa etmesinin ardından yeni başkanı seçmek üzere toplanacağı kaydedildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki günlerde yaptığı açıklamayla Kulüpler Birliği başkanlığını bıraktığını duyurmuştu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; kulüpler, Ali Koç'un bu kararı sonrası 29 Mart Cuma günü toplanma kararı aldı.
KULÜPLER GERİ DÖNMESİNİ İSTİYOR
Öte yandan istifasını veren Ali Koç'un Kulüpler Birliği başkanlığına geri dönmesini isteyen kulüplerin sayısının arttığı belirlendi.
Toplamda 10 kulüp, Ali Koç'un görevine geri dönmesini istedi. Yapılacak toplantıda son karar verilecek.
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